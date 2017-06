Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az FHB Jelzálogbank igazgatósága a vételi ajánlat elfogadását javasolja a részvényeseknek

Az FHB Jelzálogbank igazgatósága azt javasolja a társaság részvényeseinek, hogy fogadják el a Takarékbank vételi ajánlatát - tette közzé a jelzálog-hitelintézet a BÉT honlapján.

Az FHB Jelzálogbank május 29-én jelentette be, hogy a Takarékbank kötelező nyilvános vételi ajánlatot nyújtott be jóváhagyásra a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a társaság valamennyi részvényére. Az ajánlattevő a 100 forint névértékű "A" sorozatú törzsrészvényekre és "B" sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre 533 forintot, az 1000 forint névértékű "C" sorozatú törzsrészvényekre pedig 5330 forintot kínál részvényenként. A vételi ajánlatnál a Takarékbank összehangoltan jár el a jelzálogbank további 22 tulajdonosával - írja az MTI.

Az árazás nem tér el jelentősen a régiós bankpiacon jellemző árszinttől, figyelembe véve azt is, hogy az FHB-csoport legutóbbi teljes üzleti évét negatív eredménnyel zárta. Az árfolyam/könyv szerinti érték (P/BV) arány az FHB esetében 1, míg például az Erste Bank esetében a magyar állam és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tulajdonszerzésekor 1,1, a Splitska Banka esetében az OTP részesedésszerzésekor 1-nél kisebb volt, a Bank Pekao irányítási joggal rendelkező részesedésének értékesítésekor pedig 1,3.

Kitérnek arra is, hogy az ajánlattevő üzletpolitikai elképzelései az FHB refinanszírozási és jelzáloglevél-kibocsátási tevékenységének megerősítését célozzák. A társaság tevékenységei közül a jövőben kikerülnek a kereskedelmi banki szolgáltatások, a csoportirányítói-szolgáltatói feladatok valamint a holding funkciók, mivel ezek mindegyikét az integráció más intézményébe csoportosítják át.

Az igazgatóság véleménye szerint a nagymértékű szervezeti változások pozitívan befolyásolják ugyan az integráció egészének értékét, ugyanakkor a befektetők számára a társaság által kibocsátott, korábban a teljes csoportba befektetési lehetőséget biztosító részvények önmagukban már nem a korábbi befektetési potenciált fogják hordozni.

Közölték azt is, hogy az üzemi tanács kéri a menedzsmentet, fordítson kiemelt figyelmet a csoportos létszámcsökkentéssel, illetve a munkavállalók nagyobb csoportját érintő intézkedésekkel kapcsolatos, az üzemi tanácsot megillető jogok érvényesülésére.

Az integráció tagjai közötti feladat-átcsoportosításkor a duplikált és kapacitásigénnyel alá nem támasztott státusokat megszüntetik, ami nettó létszámcsökkentést valószínűsít 2017-2018-ban - írják.

Ismertetik a bank 5 százaléknál nagyobb tulajdonosait is, ezek: Takarékbank 24,20 százalék, Fókusz Takarékszövetkezet 13,06 százalék, B3 TAKARÉK Szövetkezet 10,53 százalék, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 7,32 százalék, Clearstream Banking SA (Silvermist Estate SA) 13,19 százalék. A közkézhányad 31,7 százalék.

Az FHB bankcsoportnak 2016-ban a nemzetközi pénzügyi standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámoló alapján 593,404 milliárd forint mérlegfőösszeg mellett 15,502 milliárd forint vesztesége volt. Idén az első negyedévet 279 millió forint adózás utáni nyereséggel zárta a bankcsoport, míg a tavalyi első negyedévben 1,277 milliárd forint vesztesége volt.

Az FHB Jelzálogbank részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papírok a keddi kereskedést 525 forinton zárták. Az elmúlt egy évben a 100 forint névértékű részvények legmagasabb árfolyama 610 forint, a legalacsonyabb 385 forint volt.

