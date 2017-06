Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Az FHB részvényesei július végéig dönthetnek a vételi ajánlat elfogadásáról

Az FHB részvényesei június 26-tól július 31-éig nyilatkozhatnak a Takarékbank vételi ajánlatának elfogadásáról - tette közzé az FHB Jelzálogbank a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján csütörtökön este.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán közölte, hogy jóváhagyta a Takarékbanknak az FHB Jelzálogbank részvényeire tett vételi ajánlatát - írta az MTI.

Az FHB Jelzálogbank május 29-én jelentette be, hogy a Takarékbank kötelező nyilvános vételi ajánlatot nyújtott be jóváhagyásra az MNB-hez a társaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő 100 forint névértékű "A" sorozatú törzsrészvényére, 100 forint névértékű "B" sorozatú elsőbbségi részvényére és 1000 forint névértékű "C" sorozatú törzsrészvényére.

A május 29-én közzétett vételi ajánlat szerint a Takarékbank az "A" és a "B" sorozatú részvényekre 533 forintot, a "C" sorozatúakra pedig 5330 forintot kínál részvényenként. A vételi ajánlatnál a Takarékbank összehangoltan jár el a jelzálogbank további 22 tulajdonosával.

Az FHB bankcsoportnak 2016-ban a nemzetközi pénzügyi standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámoló alapján 593,404 milliárd forint mérlegfőösszeg mellett 15,502 milliárd forint vesztesége volt. Idén az első negyedévet 279 millió forint adózás utáni nyereséggel zárta a bankcsoport, míg a tavalyi első negyedévben 1,277 milliárd forint vesztesége volt.

Az FHB Jelzálogbank részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papírok a csütörtöki kereskedést 525 forinton zárták. Az elmúlt egy évben a 100 forint névértékű részvények legmagasabb árfolyama 610 forint, a legalacsonyabb 390 forint volt.

