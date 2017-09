Bankpánik alakul Oroszországban

Az orosz állami cégek rohamtempóban vonják ki betéteiket a magánkézben lévő bankokból. Úgy tűnik, az orosz bankrendszer komoly bizalmi válsággal küzd a legnagyobb magánbank nemrégiben történt állami irányítás alá vételét követően.

Lovas-Romváry András, 2017. szeptember 19. kedd, 11:37

Komoly bizalmi válság van kialakulóban az orosz bankrendszerben, miután augusztusban az orosz jegybanknak kellett irányítása alá vennie a legnagyobb magánkézben lévő orosz bankot, hogy megelőzze annak összeomlását. A Financial Times tudósítása szerint az orosz állami vállalatok összesen 12,3 milliárd rubelt, az összes állami tulajdonú betét 36 százalékát vették ki a B&N Bankból, és 11,1 milliárd rubelt, az állami betétek 17 százalékát a Credit Bank of Moscow-ból a hétfői adatok szerint - írja a Financial Times.

Az állami tulajdonú cégek betétkivonásai komoly szerepet játszottak abban, hogy augusztusban be kellett avatkozni az Otkritie Bank megmentése érdekében, az addig legnagyobb magánkézben lévő bank betétállományának egyharmadát veszítette el a nyár folyamán. Az orosz jegybank megállapításai szerint a bank meghamisította számláit, manipulálta kötvényeinek árfolyamát, becslései szerint a banknál összesen 400 milliárd rubelnyi hiány alakult ki.

Az Oktritie banknak augusztusban 728 milliárd rubelnyi hitelt folyósított a jegybank (jelenleg egy dollár valamivel több, mint 58 rubelbe kerül).

Veszni nem hagynák őket

Az említett három bank tagja annak a bankcsoportnak, amely a "Garden Ring, Szadovoje Kolco" nevet viseli, mivel irodáik az erre a névre hallgató moszkvai körgyűrűn helyezkednek el a brit pénzügyi lap szerint. A csoportot alkotó magánkézben lévő bankok egymás felé meglévő kitettsége hatalmas kötvényeiken keresztül. A szintén a csoportba tartozó Promszvjazbank a lap szerint ugyanakkor jó formában van, az állami cégek betétjeinek nagysága a múlt hónapban náluk 79 százalékkal emelkedett, 98 milliárd rubelre.

A múlt héten a jegybank az Otkritie és a Promszvjazbank mellé felvette a Credit Bank of Moscow-t is a rendszerszempontól fontos bankok listájára, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy hagyják őket csődbe menni.

Az orosz bankszektor ugyanakkor nincs rossz állapotban, az első hét hónapban az orosz bankok például annyi nyereséget termeltek, mint 2016 egészében.