Bécsből kap segítséget az egyik Mészáros-cég

Hamarosan új súlyok lépnek életbe a régiós részvényindex, a CECE számításánál. Új tagként az Opus-részvények is bekerülnek az index kosarába, ami pótlólagos keresletet generálhat a papír iránt, az FHB-t viszont kedvezőtlenül érinti a változás.

Lovas-Romváry András, 2017. szeptember 11. hétfő, 07:08

Ajánlom

Szeptember 18-án új súlyok lépnek életbe a régiós részvényindex, a bécsi tőzsde által számolt CECE kalkulációjánál, de változni fog az index kosara is. Amint arra az Erste Befektetési Zrt. elemzői felhívják a figyelmet, az indexbe új tagként bekerül az idén már amúgy is nagy emelkedésen átesett egyik Mészáros-vállalat, az Opus (korábbi nevén Opimus) is. (Mennyit ér Mészáros Lőrinc a tőzsdén? - erről itt olvashat.)

Az Opus-részvények súlya az index kosarában várhatóan 0,07 százalékos lesz, a végleges értéket majd csak szeptember 13-án közlik. Ez nagy előrelépés lenne a társaság részvényeinek, az indexbe való bekerülés miatt ugyanis a különböző, az indexet benchmarkként használó portfóliók, tőzsdén jegyzett alapoknak vásárolniuk kell majd belőlük. Az Erste szakértőinek becslései szerint - amely az indexet követő tőzsdén jegyzett alapokban kezelt tőkéből indul ki - összesen 250 583 részvény iránt generálhat majd pótlólagos keresletet a lépés.

A részvény átlagos napi forgalma ennek nagyjából a háromszorosa, azonban figyelembe kell venni, hogy az Opus az elmúlt hónapokban a spekulánsok és napon belüli játékosok egyik kedvence volt a Budapesti Értéktőzsdén, így a napi forgalomhoz képest a nettó vásárlások és vételek aránya a többi részvényhez képest vélhetően az átlagnál alacsonyabb volt.

A változás másik oldalán az FHB áll. Itt a nemrég lezajlott nyilvános vételi ajánlat miatt lecsökkent a közkézen forgó részvények száma, s ezért a papír súlya is csökkenni fog az index kosarában, a korábbi 0,04 százalékról 0,03 százalékra. Bár önmagában a súlycsökkenés nem tűnik nagynak, azonban ez a brókercég számításai szerint az indexkövető portfóliók részéről valamivel több, mint 19 ezer részvény eladását vonhatja maga után. Ez pedig meglehetősen magas szám, tekintve, hogy a papír átlagos forgalma az előző húsz nap során mindössze 14 822 darab volt - emelik ki a brókercég elemzői.

Nagyot nő viszont az OTP súlya az indexben, 7,99 százalékról 8,78 százalékra. Ez a számítások szerint valamivel több, mint 53 ezer részvény iránt generálhat plusz keresletet, ami az átlagos napi forgalom nagyjából egynyolcada.

Az indexbe való bekerülés természetesen önmagában nem jelenti azt, hogy a részvény ezentúl jobban fog teljesíteni a piaci átlagnál, azonban a legutóbbi ilyen eset meglehetősen jól sült el. A Graphisoft Park részvényei tavaly szeptember közepén kerültek be az indexbe, akkori árfolyamuk 2400 forint volt. Tegnap a részvény már 3850 forinton zárt, mindezt úgy, hogy közben 78 forint osztalékot is kifizetett májusban a részvényeseknek. Ezzel az indexbe kerülés óta 63 százalékos hozamot biztosított a részvényeknek. Igaz, közben a teljes magyar részvénypiacon és a világ tőzsdéin is kedvező hangulat uralkodott.

A BUX index ebben az időszakban 33 százalékot emelkedett, így a Graphisoft Park részvények közel kétszeresen teljesítették felül a BUX index egészét.

Hogy nem feltétlenül az indexben való szereplés a kulcs a sikerhez viszont jól példázza a most visszakerülő cseh Central Europe Media esete. A papírt egy éve vették ki az index kosarából. Az addig évek óta szenvedő részvény árfolyama viszont a kikerülés után néhány hónappal meglódult s az akkori 55 koronás kurzus mostanra már 91 korona felett jár, mindezt úgy, hogy áprilisban már 100 korona feletti árfolyamokon is gazdát cserélt a részvényt.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.