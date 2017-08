Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Budapest a rossz hangulatban is tartotta magát

Csökkenő forgalom mellett enyhén emelkedett a héten a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 36 812,24 ponton fejezte be a kereskedést, 0,37 százalékkal magasabban az előző heti záró értékénél. A részvénypiac heti forgalma 43,17 milliárd forint volt az előző heti 47,54 milliárd forint után, a blue chipek vegyesen teljesítettek.

Az Equilor Befektetési Zrt. MTI-hez eljuttatott tőzsdei elemzése szerint negatív hangulatban zajlott a kereskedés a világ tőzsdéin az elmúlt héten; ennek oka elsősorban az Észak-Korea körül kialakult helyzet volt. Jelenleg nem lehet megmondani, hogy mi lesz a pattanásig feszült helyzet kimenetele. Az elemzők szerint ezért a befektetők egy része fedezékbe vonult, és eladta a kockázatosabb eszközöket.

A koreai konfliktushelyzet miatt kissé háttérbe szorultak a makrogazdasági mutatók, noha az Egyesült Államokból a hét elején több kedvező adat is érkezett. A múlt pénteki átfogó munkaerőpiaci adatok is kellemes meglepetést okoztak, és a héten a meghirdetett álláshelyek száma is felülmúlta a várakozásokat.

A péntek délután megjelenő inflációs adatok azonban némileg elmaradtak a várttól, így továbbra is kétséges, hogy a Fed az idei évben végre tud-e hajtani egy újabb kamatemelést - állapítja meg az Equilor kommentárja.

A magyar részvénypiac a negatív hangulatban is jól tartotta magát, a BUX index a hétfőn kialakult, történelmi maximumszint közelében mozgott.

A hét sztárpapírja az OTP Bank volt, a vállalat pénteken hajnalban közzétett - idei második negyedéves - gyorsjelentése minden soron felülmúlta a várakozásokat. Ezért rövid ideig a 10 000 forintos, lélektani szint fölé emelkedett a bankpapír árfolyama, ezzel tízéves csúcsot döntött meg.

A Richter továbbra is csökkenő trendben mozog. Kedden a JP Morgan csökkentette a gyógyszergyártó vállalat részvényeire vonatkozó célárfolyamát 7310 forintról 6980 forintra.

A Mollal, és a Magyar Telekommal kapcsolatban nem érkeztek piacmozgató hírek. A Mol a kedvező gyorsjelentést követően magas árfolyamszinten maradt, a befektetők továbbra is optimisták a vállalattal kapcsolatban. A Magyar Telekomnál egyelőre nem látszik olyan impulzus, ami ki tudná mozdítani árfolyamát a 460-475 forintos tartományból.

A blue chipek közül a legnagyobb mértékben, 1,88 százalékkal az OTP erősödött, a pénteki kereskedést 10 000 forinton fejezte be, heti forgalma 17,71 milliárd forint volt.

A Mol-részvények árfolyama 0,21 százalékkal csökkent, pénteken 23 300 forinton zárt az olajpapír, heti forgalma 13,98 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom árfolyama 0,86 százalékkal emelkedett, a hét utolsó napján 471 forinton zárta a kereskedést, a részvények forgalma a héten 1,59 milliárd forint volt.

A hét vesztese a Richter lett, a papír árfolyama 1,67 százalékkal esett, a kereskedést 6460 forinton zárta pénteken, heti forgalma 10,21 milliárd forintot ért el.

