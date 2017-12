Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Budapest és Bécs együtt bedöntheti az eurót is

Elképzelhető, hogy jövőre tovább élesednek a viták az Európai Unión belül, az új osztrák kancellár Christian Kern közeledik Orbán Viktorhoz és Ausztria csatlakozik a visegrádi országokhoz. Ez pánikot okozhat a pénzügyi piacokon, ami az euró jelentős gyengülését eredményezheti - áll a Saxo Bank meghökkentő előrejelzései között.

Kiemelt helyet kaptak az Európai Unióban várható fejlemények, ezen belül is a visegrádi országok és az EU régi tagállamai közötti feszültségek éleződése a Saxo Bank szokásos év végi jóslatai között. A bank elemzőcsapata minden év vége felé kiadja meghökkentő előrejelzéseit a következő évre, amelyben 10 olyan eseményt sorolnak fel, amelyek bekövetkezése ugyan nem túl valószínű, a befektetők nem számítanak rá, azonban éppen emiatt feje tetejére állíthatják a globális pénzügyi piacokat.

A helyzet rosszabbá válhat

Ebben a felsorolásban most szerepel Orbán Viktor és az EU régi és új tagállamai közötti feszültség éleződése is. A bank vezető makroközgazdásza szerint elképzelhető ugyanis egy olyan forgatókönyv, amelyben ez a feszültség áthidalhatatlan szakadékká nőne, s ez komoly következményekkel járna az euró befektetői megítélésére is.

Az előrejelzés emlékeztet arra, hogy már idén is komoly feszültségek alakultak ki nyugati és a keleti tagállamokban a külföldi munkavállalók, a migrációs kvóták és a demokratikus alapértékek kérdésében. Elképzelhetőnek tartják, hogy jövőre a helyzet romlani fog.

Jönne Macron a mélyebb integrációval

A forgatókönyv szerint Emmanuel Macron francia elnök meggyőzné Angela Merkel német kancellárt és még legalább a három Benelux államot, hogy tovább mélyítsék az európai integrációt, hozzanak létre közös költségvetést és közös védelmi kasszát. A további integráció elmélyítését ellenző közép- és kelet-európai tagállamok vezetői emiatt komolyan elkezdenek majd aggódni, hogy befolyásuk csökkenhet az unión belül - írja a szakember.

Eközben az új osztrák kancellár, Sebastian Kurz közeledne populista magyar vezetőhöz, Orbán Viktorhoz a migráció és az uniós pénzügyi kérdéseinek megítélésében, s az új osztrák néppárti-szabadságpárti kormány csatlakozna a visegrádi országok csoportjához.

Eközben a viták az Európai Bizottságon belül tetőfokukra hágnának, s végül Németország, Franciország és Belgium nyomására életbe léptetnék Lengyelországgal szemben a 7. cikkelyt.

Eltolódna a döntéshozatali súlypont

Azért, hogy ellensúlyozni tudják a rájuk nehezedő nyomást, a visegrádi négyek Ausztriával kiegészülve egy olyan irányba próbálnák meg befolyásolni az unió vezetését, amely egyrészt a további fiskális élénkítés, másrészt a migrációval kapcsolatos szabályok szigorítása irányába mutatna. Ehhez sikeresen megnyerhetik további tagállamok támogatását is, s így már 13 országot sikerülne oldalukra állítani, kiegészülve az akkor már Silvio Berlusconi vezette Olaszországgal, valamint Szlovéniával is. Így már megfelelő erőt tudnának felmutatni ahhoz, hogy blokkolni tudják az Európai Tanács döntéshozatalát.

Az Európai Unió döntéshozatali súlypontja így az eddig megszokott német-francia tengely irányából Közép- és Kelet-Európába helyeződne át. Látva az uniós intézmények blokkolását, a befektetők komolyan elkezdenének aggódni az integráció jövőjét illetően, s ez komoly eurógyengülési hullámot indíthatna el. A jelenlegi 1,17-es szintről a paritásig zuhanna az euró/dollár keresztárfolyam.

