Csányi: az OTP Európa egyik legjobb bankja (frissítve)

Az OTP Bank történetének harmadik legjobb évét értékelte Csányi Sándor elnök-vezérigazgató az OTP ma délelőtti közgyűlésén. A pénzintézet új bankvásárlást tervez Montenegróban. A közgyűlés elfogadta az osztalékjavaslatot, a fizetés kezdőnapja június 6.

Az elégedettség alapja, hogy az OTP-csoport tavaly 202 milliárd forintos adózott eredmény ért el (2015-ben 63 milliárdot), a tőkearányos eredménye 15,3, elsődleges tőkemegfelelési mutatója 15,8 százalék. Mindkét mutató jobb, mint a térség legjobb bankjának számító KBC hasonló mutatója. A számokat a piac is értékelte.

Az elnök kiemelte, hogy az OTP Európa egyetlen bankja, amelynek ma magasabb az árfolyama (8200 forint), mint 2008 nyarán (6900). A tőzsde az OTP részvényét a könyvérték 16-szorosára értékeli, ennél magasabb aránnyal az egész kontinensen csak néhány bank dicsekedhet.

"Tavaly megvettük a SocGentől a horvát Splitska Bankot, amelyért már 2007-ben is küzdöttünk. A bank nagyobb, mint a horvát OTP, ezzel a horvát piac negyedik legnagyobb, földrajzilag is kiegyenlített hálózattal rendelkező bankjává váltunk" - mondta Csányi Sándor.

A magyar piacon a növekvő GDP-nek, illetve a csaknem 5 százalékkal bővülő fogyasztásnak köszönhetően bővült a hitelezés. Az OTP Core teljesítő hitelállománya - az AXA akvizícióval együtt - 12,5 százalékkal nőtt.

Nincs biztonságosabb bank Európában az OTP-nél

A magyar OTP korrigált adózott eredménye ugyan egy százalékkal csökkent, de ez a prudens céltartalékolásnak tudható be. A nem teljesítő hitelállomány fedezettségi szintje 97 százalékos. Csányi kijelentette, nem hiszi, hogy a céltartalékolás terén van biztonságosabb bank Európában az OTP-nél.

Tavaly 3 milliárd forinttal nőtt a felügyeleti szerveknek és az OBÁ-nak fizetett díj, ami rontotta a kiadási szintet.

A magyar piacon a jelzálog-hitelezésnél volt a legnagyobb növekedés, az igénybe adás tavaly 70, a tényleges folyósítás 40 százalékkal nőtt, de még így is csak a 2008-as szint 38 százalékát folyósítottak. A lakossági megtakarításokban 35 százalék az OTP részesedése, a vállalati hitelállomány tavaly 14 százalékkal bővült.

A tavalyi év újdonsága a személyre szabott bankszámla, ahol az ügyfél 300-féle variációból választhatja ki a neki megfelelő kondíciókat. Ezzel három hónap alatt már 30 ezren éltek. A digitális transzformació keretében emellett mintegy száz különböző projekt fut az OTP-ben.

Az OTP csoport második legnagyobb tagja a bolgár DSK Bank. Ennek látszólag csökkent az eredménye, de csak a céltartalékolás miatt. A 90 napon túli nem teljesítő hitelekre képzett céltartalék állomány 108 százalékos (!).

Fordulat Oroszországban

"Oroszországban óriási fordulatot értünk el, és úgy tűnik, a jó eredmény fenntartható. A bank már önfinanszírozó, a hitelminőség is javult, az áruhitelek negyedével, a személyi hitelek duplájával nőttek" - ismertette az elnök-vezérigazgató.

Oroszországban folyik a bankon belül az elektronikus bank, a Touch Bank fejlesztése. Ez most még veszteséges, de stabilan működik, egyre több az ügyfele. "Ezzel egy olyan képességre teszünk szert, amely máshol is bevezethető, sőt, akár olyan országban is színre léphetünk Touch Bankkal, ahol amúgy nem vagyunk jelen" - tette hozzá Csányi.

Ukrajnában is látványos a javulás. "A Krímben elvesztettük a fiókjainknál az ott lévő hiteleinket, de most úgy tűnik, túl vagyunk a nehezén. A teljesítő hitelállomány 5 százalékkal nőtt, a hitel/betét arány már csak 84 százalékos, vagyis a bank önfinanszírozó lett."

Montenegróban is akvizícióra készülnek

Az elnöki beszámolóból fény derült egy akvizíciós újdonsága. Csányi utalt arra, hogy egy déli országban a felügyeleti hatóság előtt van egy bankvásárlás, ezzel nagyon nagyra nőne az OTP piaci részedése. Ez megfigyelők szerint csakis Montenegró lehet, mivel Szerbiában 10 százalék alatt van a részesedésük, a tengerparti kis országban viszont mar most is eléri a 30-at.

Az idei tervekről Csányi elmondta, hogy 2017-ben is 15 százalék fölötti tőkearányos nyereséget és 12,5 százalék fölötti tőkemegfelelési mutatót szeretne a bank fenntartani. Több akvizíció van a látótérben, de ha nem sikerül megfelelő áron vásárolni, akkor a tőkét részvény-visszavásárlással vagy nagyobb osztalékkal fogják csökkenteni.

Az osztalék jövőre az akvizícióktól függetlenül is 15 százalékkal nőhet. Az idei osztalékjavaslatot az eredmény több mint negyedének, 53 milliárd forintnak kifizetését célozza. Ez részvényenként 193 forint tényleges osztalékot jelent - fejezte be Csányi Sándor az expozéját.

A közgyűlés elfogadta a osztalékjavaslatot, a fizetés kezdőnapja június 6.

Az osztalék a mai árfolyamhoz képest 2,4 százalékos hozamot jelent. Ha az idei eredmény "csak" tíz százalékkal haladja meg a tavalyit, az a mostani árfolyamon éppen 10-es PE-mutatót ad.

A szerző rendelkezik OTP-részvényekkel.

