Csányi: hamarabb lesz eurónk, mint a kormány szeretné

Végül Magyarország csatlakozni fog az eurózónához s együtt megy majd azokkal, akik a mélyebb integrációt erőltetik - mondta Csányi Sándor az OTP elnök-vezérigazgatója a Bloombergnek.

Lovas-Romváry András, 2017. október 5. csütörtök, 13:15

Ajánlom

Magyarország hamarabb vezetheti be az eurót, mint azt a kormány szeretné, mivel a megújuló európai integrációs törekvések olyan országokra is rákényszeríthetik a közös deviza bevezetését, amelyek eddig ódzkodtak attól - mondta Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója a Bloombergnek adott interjújában.

A pénzügyi hírügynökség a hét elején már közölt egy részt a bankvezérrel készített interjújából, a mostani cikk ennek egy további részlete lehet. A Csányival készült interjúról készült korábbi cikk az OTP jövőbeni akvizíciós terveiről szólt s azután jelent meg, hogy az OTP részvények a múlt hét elején meredek esésnek indultak a tőzsdén. Akkor ugyanis piaci szereplők elmondása szerint komoly spekuláció indult meg a befektetők között arról, hogy a bank 5 százalékos részvénycsomagját birtokló Groupama csoport esetleg megválna részvénytulajdonától, mint tette azt tavasszal már egy 3 százalékos pakett esetében.

A hét eleji cikkben Csányi arról szólt, hogy a következő években mintegy 5 bank felvásárlását tervezi az OTP a régióban beindult konszolidációs hullámot kihasználva.

Az augusztus végén még 10 500 forint felett járó OTP részvények árfolyama ennek hatására 9700 forint alá is benézett, azóta azonban fokozatosan kapaszkodik vissza, ma már 10 200 forint környékén is járt árfolyamuk. Persze eközben más jó hírek is napvilágot láttak, ma reggel például az ERSTE elemzői emeleték meg a korábbi 8000 forintról 12200 forintra az OTP részvényekre adott célárfolyamukat.

Mikor lesz euró?

A mostani cikk emlékeztet arra, hogy Magyarország, Lengyelország, Románia és Csehország vezetői mindez idáig elzárkóztak arról, hogy az eurózónás csatlakozásra céldátumot határozzanak meg, annak ellenére, hogy jórészt teljesíteni tudják annak feltételeit.

Míg az olyan országok, mint Magyarország nem siettetik a lépést, addig kimaradni sem szeretnének a mélyebb integrációból. Végül Magyarország csatlakozni fog az eurózónához s együtt megy majd azokkal, akik a mélyebb integrációt erőltetik. Azonban abban is biztos vagyok, hogy a lehető legkésőbbi időpontban fogunk belépni - mondta Csányi.

Ez azonban már nem is lehet olyan távol - írja a Bloomberg, miközben emlékeztet a brexitről szóló szavazást követő eseményekre, amely során végül nem győzedelmeskedtek sem Franciaországban, sem Németországban az integráció-ellenes populista erők. Viszont ezt követően komolyabb párbeszéd indult az integráció esetleges elmélyítéséről. A cikk megemlíti a magyar-lengyel tengely Németországgal és EU-val szembeni vitáját a menekültek befogadásának ügyében. Felidézi ezen felül Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter euró-csatlakozással kapcsolatos korábbi nyilatkozatait is.

A Bloomberg emlékeztet arra, hogy a Napi.hu szerint Csányi jelenleg a második legbefolyásosabbnak számító magyar Orbán Viktor után. A bankvezér szerint a régió országainak azzal kapcsolatos aggodalmai, hogy túl sokat kell feladniuk szuverenitásukból enyhülnek majd, ha az integráció szorosabbra fűzése előbbre halad. Szerinte ez lesz majd az egyetlen járható út az EU számára. Ugyanakkor megjegyzi, egyik országot sem kényszerítik majd arra, hogy 100 százalékosan feladja szuverenitását.