Csökkenéssel zártak a tőzsdék

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe és a vezető nyugat-európai tőzsdék irányadó indexei is csökkenéssel zárták a kereskedést csütörtökön.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,37 százalékos csökkenéssel, 38 673,73 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 16,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest - írta az MTI.

A Mol 33 forinttal, 1,07 százalékkal 3050 forintra csökkent, 4,4 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 55 forinttal, 0,55 százalékkal 10 055 forintra erősödött, forgalmuk 7,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,86 százalékkal 471 forintra nőtt, forgalma 302,4 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 102 forinttal, 1,48 százalékkal 6798 forintra esett, a részvények forgalma 3,1 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4145,21 ponton zárt csütörtökön, ez 8,92 pontos, 0,22 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.

Csökkenéssel zártak a főbb nyugat-európai piacok is

A befektetők kockázatvállalási hajlandóságát nem lendítette fel sem az olajpiacon, sem a New York-i tőzsdén tapasztalható optimizmus - írta az MTI.

Az előzetes adatok szerint a londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,90 százalékkal, a frankfurti DAX-index 0,29 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,47 százalékkal esett. A pán-európai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,33 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index 0,46 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,36 százalékkal csökkent.

A telekom-szektor kivételével a részvények többsége veszteségben zárta a kereskedést. A legrosszabbul az építőipari és a nyersanyagkapcsolt vállalkozások szerepeltek, és különösen nagy nyomás nehezedett a bányaipari cégekre, miután a nikkel ára 2,5 százalékkal csökkent.

A nap vesztese a Daily Mail brit napilap kiadója, a Daily Mail and General Trust, amely 23,86 százalékos veszteségben zárt, miután gyorsjelentésében arról számolt be, hogy adózás előtti nyeresége 13 százalékkal csökkent a szeptember végén befejeződött pénzügyi évében. A kiadó arra számít, hogy jövőre is csökken a média üzletágból származó bevétele és nyeresége.

A Dialog Semiconductor angol-német csipgyártó árfolyama közel 18 százalékkal esett azokra a lapértesülésekre, miszerint az Apple a jövő évtől kezdve maga tervezi az iPhone-okban használt fő energiaelosztó csipet.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára napközben 1 dollárt meghaladó pluszban is állt, de este csak szerény nyereséget mutatott. A legközelebbi, februári határidős jegyzésekben a Brent hordónkénti ára 0,05 százalékos nyereségben, 62,56 dolláron, a januári szállítású WTI-é pedig 0,07 százalékos pluszban, 57,34 dolláron forgott kora este.

A New York-i részvénypiacok fő mutatói erős nyereségben álltak a nyugat-európai tőzsdék zárásakor: a Dow Jones ipari átlag 0,78 százalékos, az S&P 500-as 0,59 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,61 százalékos pluszt mutatott. A Dow Jones történelme során először átlépte a 24 ezer pontos határt, főleg a bankok és a technológiai cégek húzták fel az indexet.

Egy euróért 1,1911 dollárt adtak este fél hat után, napi szinten 0,54 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára decemberi szállításra 0,37 százalékkal, 1277,34 dollárra esett.

