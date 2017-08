Csőstül zúdul a baj a neves gyógyszercégre

Zuhanórepülésben vannak napok óta a Teva részvényei. Minden rossz összejött a cégnek, hatalmas adóssághegy, részvényeit a tőzsdére öntő nagytulajdonos, profit-figyelmeztetések, hitelminősítői visszaminősítések. Ráadásul igazi vezetője sincs a cégnek.

Óriásit buktak két nap leforgása alatt az izraeli központú Teva Pharmaceutical Industries Ltd. részvényesei. A New York-i tőzsdén szerdán még 31 dollár felett álló részvények a pénteki záráskor már csak 20,6 dollárt érték, s kérdés, látszik-e fény az alagút végén.

A gyógyszercég már régóta nehézségekkel küzd, a mostani eladási hullámot azonban alapvetően két hír váltotta ki. Egyrészt megjelent a vállalat negyedéves gyorsjelentése, amellyel párhuzamosan profit figyelmeztetést adtak ki, másrészt jelezték, hogy a cég nem biztos, hogy meg tud felelni a különböző hiteleivel kapcsolatban előírt "kovenánsoknak", azaz olyan mutatóknak, amelyekhez a hitelezők kötötték a cég finanszírozását.

Idén ez már a második profit warning volt a társaság részéről, amely bejelentette, hogy romló cash-flow termelő képessége miatt 75 százalékkal csökkenti az osztalék nagyságát, s a korábban tervezett 5000 fős leépítés helyett globális 7000 munkavállalójuktól válnának meg.

A vállalat nehézségeit csak fokozza, hogy ezt a nehéz időszakot első számú vezető nélkül kell átvészelnie, mivel már fél éve nem találnak megfelelő embert a vezérizgatói posztra - emlékeztet a Bloomberg.

A gyógyszercég gazdálkodását alapvetően két dolog ásta alá az elmúlt években. Egyrészt generikus termékeinek legfontosabb piacain, főleg az Egyesült Államokban nagyon sok olcsóbb vetélytársa akadt. Másrészt két éve egy hatalmas felvásárlásba vágott bele az amerikai generikus piacon, s ehhez hatalmas hitelt kellett felvennie. A Teva tavaly nyáron vette meg az Allergan Plc. amerikai generikus üzletágát, 40,5 milliárd dollárért, voltak elemzők, akik már akkor is az üzlet túlárazottságára figyelmeztettek.

Ráadásul az Allergan-üzlet most duplán sújtja a részvények árfolyamát. Az Allergan részesedésért ugyanis saját részvényeivel is fizetett a Teva, így az 10 százalékos tulajdonosává vált. Az Allergannak 12 hónapos tartási kötelezettséget kellett vállalnia a Teva részvényekre, amely most lejárt, s a cég csütörtökön bejelentette, hogy a következő hónapokban azt el is kívánja majd adni. Az Allergan csak idén eddig közel 2 milliárd dollár árfolyamveszteséget számolt el a Teva részvényeken.

A Teva részvények árfolyama tavaly ilyenkor még 50 dollár felett állt.

A Teva egyébként már korábban bejelentette gödöllői gyárának bezárását.

