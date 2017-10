Csúcson a tőzsdék - a Mol is nagyot ment

A Molnak és a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhető, hogy újabb történelmi csúcson zárt pénteken a budapesti tőzsdeindex.

Domokos Erika, 2017. október 13. péntek, 18:35

Ajánlom

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,32 százalékos emelkedéssel, 38 894,88 ponton zárt pénteken, ami újabb történelmi csúcs. A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

A Molnak és a kedvező nemzetközi hangulatnak köszönhető, hogy újabb történelmi csúcson zárt pénteken a BUX - mondta Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. üzletkötője az M1-en. A kedvező hangulat a magyar mellett a nemzetközi részvénypiacokon is megmutatkozott, hiszen történelmi csúcson fejezte be a kereskedést a német DAX-index, valamint reggel a japán Nikkei index is 20 éves csúcsra futott. Az amerikai részvénypiacokon még zajlik a kereskedés, de az elemző szerint ott is az egyes indexek rekorderedményt értek el, példaként a Dow Jonest említette.

A piac a gyorsjelentésekre készül, a magyar cégek november első vagy második hetében jelentenek. Kababik József szerint a Moltól és az OTP-től is jó eredményt lehet várni.

Közepes forgalom mellett eddig soha nem látott szintre emelkedett a BUX - mondta Ballai Zoltán, a Raiffeisen elemzője az MTI-nek. A blue chipek közül a Magyar Telekom a csütörtöki záróértékén, az OTP pedig ahhoz közel fejezte be a pénteki kereskedést. Ugyanakkor a Mol és a Richter teljesen ellentétes irányba mozgott, hiszen míg a Mol emelkedett, a Richter árfolyama gyengült.

A Mol 72 forinttal, 2,32 százalékkal 3172 forintra erősödött, 3,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 25 forinttal, 0,24 százalékkal 10 575 forintra csökkent, forgalmuk 4,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott 482 forintot ért, forgalma 153,9 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 1,51 százalékkal 6525 forintra esett, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3142,37 ponton zárt pénteken, ez 11,48 pontos, 0,37 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.

A BÉT áruszekciójában pénteken nem változott a takarmánykukorica ára, novemberre tonnánként továbbra is 45 060 forintba kerül - írja az MTI.

Vegyes zárás az európai tőzsdéken A pán-európai FTSE Eurofirst 300 index 0,32 százalék, a Stoxx 600 index 0,29 százalék nyereséggel fejezte be a kereskedést. Mindkét index fél százalékkal emelkedett a héten. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,08 százalék nyereséggel fejezte be a pénteki kereskedést, heti eredménye pedig néhány pont nyereség.A londoni FTSE-100 index 0,27 százalékkal csökkent a csütörtöki rekord zárás után, a párizsi CAC-40 index pedig 0,17 százalékkal zárt alacsonyabban. Frankfurtban 0,07 százalékkal zárt magasabban a DAX index.Madridban az IBEX-35 index 0,17 százalékkal gyengült. A madridi index heti eredménye 0,8 százalék nyereség. Pénteken a nyersanyagipari ágazat részvényei szerepeltek a legjobban az európai tőzsdéken az erős kínai importadatoknak köszönhetően. Az ágazati mutató két és fél százalékkal emelkedett. Az ArcelorMittal részvénye hét százalékkal erősödött.Az olajárak másfél százalékkal emelkedtek pénteken szintén a kínai importadatoknak köszönhetően, de hozzájárult a közel-keleti politikai feszültség éleződése is. A Tullow Oil három százalékkal, az OMV hét százalékkal erősödött.A Provident lakossági hitelnyújtó pénzintézet részvénye a cég szerkezeti átszervezésének a hírére 12 százalékkal emelkedett - írja az MTI.

A nyitókép illusztráció, forrás: Shutterstock