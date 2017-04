Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durva fordulat a franciáknál, krach az olajpiacon - ezek megváltoztathatnak mindent

Emelkedő infláció, beinduló gazdasági növekedés és ezzel párhuzamosan emelkedő hozamok és részvényárak - ezek jellemezték az első negyedévet. A második negyedévben a francia választások okozhatnak ebben zavart, vagy ha váratlanul el kezdene esni az olajár - véli Simon Fasdal, a Saxo Bank szakértője.

Ha minden jól megy, az elsőhöz hasonlóan a második negyedévben is viszonylagos stabilitás várható a globális kötvénypiacokon. Az állóvizet csak olyan nem várt események, mint például egy ismét 20 dollár közelébe zuhanó olajár, vagy nem várt geopolitikai fejlemények kavarhatnák fel - írja Simon Fasdal, a Saxo Bank kötvénykereskedési üzletágának vezetője.

Az első negyedév szerinte korábbi várakozásaiknak megfelelően alakult; a részvénypiacok új, többéves csúcsokra emelkedtek, az infláció és a gazdasági növekedés pozitív irányban okozott meglepetést. Ezzel párhuzamosan megindult a hozamemelkedés a globális kötvénypiacokon, azonban ez előbbiek fényében nem igazán meglepő. Sőt, Fasdal szerint a kötvényhozamok még magasabban is lehetnének, azonban van néhány tényező, ami meggátolja elszállásukat.

Jönnek a választások

Az egyik ilyen az Európában esedékes választások. A befektetők ugyanis attól tartanak, hogy azokat követően a protest-szavazatok miatt olyan kormányok alakulhatnak, amelyek az Unió további integrációját gátolhatják. Így nagyon valószínű, hogy a francia elnökválasztás közeledtével a befektetők egyre inkább a kockázatkerülő pozicionáltság irányába fognak eltolódni.

A választásokat követően azonban vélhetően ez a kockázatkerülés eltűnhet a piacról, ami rallyt hozhat a kockázatosabb eszközök piacán. Ez azt is magával fogja hozni, hogy a biztonságos eszközök vonzereje csökken, s így például a német, a holland és a dán kötvények hozama emelkedhet. Persze ez a kockázatkerülés megint erősödik majd ahogy közeledik az ősz és a német választások, de nem valószínű, hogy a most tapasztalt mértékben - tette hozzá a Saxo Bank szakértője.

Bekavarhat az olajpiac

Szintén a globális hozamemelkedés útjába állhatna, ha megállna az olajár emelkedése, illetve a mostani stabilizálódás egy meredek esésbe váltana át - mutat rá Fasdal. A mostani pozitív inflációs folyamatokban ugyanis jelentős szerepet játszott az, hogy a tavalyi 27 dolláros első negyedéves mélypontról jelentősen emelkedett az energiahordozó árfolyama.

Ha ez megfordulna, akkor az nem csak az inflációs várakozásokat módosítaná jelentősebben, de a pénzügyi piacokon is zavarokat okozna. S ennek azért megvan a lehetősége, hiába növekszik ugyanis a globális gazdaság, s ezzel párhuzamosan az olajkereslet is, kínálat van bőven. Sőt, ez utóbbi még emelkedhet is, ha figyelembe vesszük az amerikai palaolaj kitermelők rugalmasságát.

Ráadásul a befektetők hatalmas, olajár emelkedésre játszó pozíciókat építettek ki, s ezek esetleges kényszerű leépítése lefelé mutató spirált indíthatna el a piacon - írja Fasdan.

Szerinte az előbbi két tényező mellett az előre nem látható geopolitikai események is gátolhatják a kötvényhozamok további emelkedését. Most azonban nem tűnik úgy, hogy lenne olyan geopolitikai kockázat, amely a piac egészére komoly veszélyt jelentene - tette hozzá.

A cikk megjelenését a Saxo Bank támogatta.

A kép forrása: Smulskiy / Shutterstock





