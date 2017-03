Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Eddig tartottak a jó idők - szomorú hónapok elé nézünk

Az egyik legpontosabb előrejelzéseket adó stratéga szerint hiába várják sokan, nem lesznek magasabban a tőzsdei árak fél év múlva.

Ha igaznak bizonyulnak az egyik legpontosabb előrejelzéseket adó stratéga előrejelzései, akkor fél év múlva a vezető amerikai részvényindex, az S&P 500-as pontosan ott fog állni fél év múlva, mint most - írja a Marketwatch szakírója, Mark Hulbert. A tőkepiaci hírlevélírók teljesítményét már több évtizede rangsoroló Hulbert szerint ebben a műfajban az egyik legjobbnak Sam Eisenstadt tekinthető, aki a Value Line Inc. korábbi elemzési igazgatója volt.

Bár 2009-ben, 63 éves korában nyugdíjba ment, továbbra is foglalkozik komplex ökonometriai modelljével, amely hat hónapos időtávra ad előrejelzést a legismertebb amerikai részvényindexre. Ebben a modellben figyelembe vesz minden olyan tényezőt, amely szerinte hatással van a részvénypiacra.

Hat hónappal ezelőtt, még az amerikai elnökválasztásokat jóval megelőzően, augusztus utolsó kereskedési napján modellje például azt mutatta, hogy fél év múlva az S&P 500-as index 2370 ponton fog állni, esetleg átlépheti a 2400 pontot is. Ehhez képest az akkor 2167 ponton járó mutató február utolsó kereskedési napján 2363 ponton zárt, majd március elsején megérintette a 2400 pontos szintet.

Titokzatos kalkulációk

Fontos tudni, hogy Eisenstadt modellje nem épül feltételezésekre a várható politikai vagy gazdasági fejleményekre vonatkozóan, hanem olyan kvantitatív faktorokra, amelyek az előrejelzés készítésekor rendelkezésre állnak. Bár Hulbert szerint nem működött mindig annyira hajszálpontosan a módszer, mint most, s eredményességében voltak kilengések, azonban mégis nagyon jó a találati aránya.

Eisensdtadt modelljének részleteit eddig nem hozta nyilvánosságra, azonban egy telefonos interjúban elárulta, mi okozza azt, hogy jóval kevésbé optimista a kilátásokat illetően, mint fél évvel korábban. Ezek pedig a magasabb kamatok.



Ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenni, hogy a modell csak arra ad előrejelzést, hol áll majd a részvénypiac fél év múlva. Azt nem mondja meg, milyen úton jutnak el oda az árfolyamok.