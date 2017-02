Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre gyűlnek a viharfelhők - Mikor jön a robbanás?

Nagyot ment idén is a vezető amerikai részvényindex, az S&P 500. Ezzel azonban már elég feszítettnek tűnik az amerikai részvénypiac árazása, a részvények árazása ilyen magas egy évtizede nem volt, s néhány befektető szerint sötét fellegek gyülekeznek a horizonton.

A Financial Times méretes cikkben figyelmeztet arra, hogy az S&P 500-as index az idei drágulással olyan magasságokba emelkedett, ahol az óvatosabb befektetők már komolyabb korrekcióra készülnek. Az amerikai részvények árazása a cikk szerint egy évtizede nem volt ilyen magasan, s ez már elég feszített helyzetnek tekinthető.

Az S&P 500-as index a múlt hetet rekordmagasságban fejezte be, Donald Trump megválasztása óta már csaknem 10 százalékkal emelkedett. Január óta a technológiai, az egészségügyi, a tartós fogyasztási cikkeket gyártó cégek, az iparvállalatok és a nyersanyag üzletben érdekelt szektorok részvényei túlteljesítették a piac egészét.

Sam Stovall, a CFRA nevű független elemzőcég vezető piaci stratégája emlékeztet arra, az index már az első két hónapban olyan szintre emelkedett, ami az ő személyes év végi 2335 pontos célára volt, Mindezt úgy, hogy az elemzők idei eredményvárakozásai az index cégeire visszafogottabbá váltak. Míg december elején még átlagosan 131,1 dollárt vártak részvényenként, addig ez mostanra 131,02 dollárra csökkent az S&P Capital IQ adatai alapján.

Az év végi célárunk a mostani szint alatt van, s emlékeztetjük a befektetőket, hogy 1945 óta minden olyan év, ami emelkedést hozott a piacon, így nézett ki: az átlagos különbség az év közbeni legalacsonyabb és legmagasabb záróár között több volt, mint 25 százalék, s az emelkedéssel járó évek 85 százalékában volt egy komoly csökkenéssel járó periódus a hegymenet során is - írja az elemző.

Van egy másik statisztika is, ami aggasztóvá teheti az S&P 500-as index szárnyalását. Az index részvényeinek átlagos árfolyam/egy részvényre jutó átlaga (P/E), az idei évre várt eredményekkel számolva már 17,6-on áll, első ízben 2004 óta, magasabban, mint az elmúlt 20 év 17,2-es átlaga - jegyzi meg a cikk a FactSet adataira hivatkozva. Bár az elemzők kommentjei szerint önmagában az emelkedő árazás nem szokta meggátolni a piac további emelkedését, vannak más indikátorok, amelyek arra utalnak, egy komolyabb piaci turbulenciákkal jellemzett időszak következhet.

Úgy véljük, hogy rövid távon egy legalább 5-7 százalékos visszaesés valószínű a piacon

- mondta Peter Cecchini, a Cantro Fitzgerald vezető piaci stratégája. Ő alapvetően technikai okokkal indokolta véleményét. Az index vágtája lassult az új csúcsok elérése közben, s az opciós kereskedők által várt volatilitás a következő időszakra alacsony maradt. Eközben a japán Nikkei 225-ös index alig tudott emelkedni az év eleje óta, mindössze 0,7 százalékot ment fel, miközben az S&P 500-as index 5 százalékot.

A Nikkei a 2000-es és a 2007-es csúcsot megelőzően is előbb érte el tetejét, mint az S&P 500-as. Érdemes észben tartani, hogy általában az S&P 500-as az utolsó kockázatos eszköz, amelytől a befektetők szabadulni kezdenek.

A Goldman Sachs elemzőinek is elég visszafogottak a várakozásaik az amerikai részvényekkel kapcsolatban. Szerintük ugyan a mutató a következő három hónapban még elmehet 2400 pontig, utána azonban 2300 pontig eshet vissza, ez két százalékkal alacsonyabb a jelenlegi szintnél. A befektetési bank stratégái számos kockázati tényezőt sorolnak fel, amely gátat szabhat a további emelkedésnek. Ezek között szerepel az, hogy a növekedés lassul, az amerikai gazdaságpolitikával kapcsolatban csalódások is érhetik a befektetőket, a kamatok túl gyorsan emelkedhetnek túl sokat és persze ott vannak még a közelgő európai választások is.

Bár nem gondolják azt, hogy ezek közül bármelyik azonnali problémát jelent, ők azt tanácsolják a befektetőknek, súlyozzák felül a készpénzt, 3 és 12 hónapos időtávon egyaránt, hogy megfelelő fedezettséggel rendelkezzenek.