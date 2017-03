Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyszer csak mindenki egyszerre akar menekülni

Ahogy egyre tovább tart a rally az amerikai részvénypiacon, úgy lát egyre több figyelmeztető jelzést a Goldman Sachs elemzőcsapata, különösen a részvények vonatkozásában - írja a Bloomberg. A túl alacsony áringadozás veszélyessé tette a piacot.

A befektetési bank stratégái a korábbi felülteljesítésről, semlegesre változtatták a globális részvényekre adott minősítésüket, miközben a készpénzt továbbra is felül, a kötvényeket pedig alul súlyoznák a portfóliókban. Ez utóbbit azzal indokolták, hogy a jegybankok az utóbbi időben enyhén szigorúbb hangvételt ütöttek meg. Bár a Fed szerdán (március 15.) várhatóan a kamatemelés mellett dönt, a lépést egyelőre szokatlan nyugalom előzi meg a piacokon.

Ahogy a növekedési momentum a csúcsához közeledik és a kamatok tovább emelkednek egy szigorú Feddel a háttérben, úgy válnak a részvények kilátásai egyre negatívabbá. A ciklus lassulása a részvényeket sérülékenyebbé teszi az emelkedő kamatokkal és az egyszeri sokkokkal szemben is. Ez utóbbi akár az európai politika, akár az amerikai gazdaságpolitika, a nyersanyagpiacok vagy Kína felől is érkezhet - írják a bank elemzői, akik szerint az amerikai részvények árazása fundamentális alapon is nagyon magasnak tekinthető.

Egyszer csak eljön az a pont

Az év elején a kedvező amerikai makroadatok nyomán tovább nőtt a befektetők bizalma a részvényvásárlás iránt. A magas részvénypiaci árazást eközben segítették a historikus viszonylatban még mindig nagyon alacsony kamatok, azonban pont emiatt durva megrázkódtatást jelentet, ha az infláció váratlanul emelkedésnek indul.

Egyszer csak eljön az a pont, ahol az emelkedő kötvényhozamok már negatívan hatnak a részvényekre - nyilatkozta a hírügynökségnek az elemzés egyik készítője. Szerintük Európában és Japánban még nincs erről szó, de az Egyesült Államokban már egyre közelebb van.

Sérülékennyé válhat a piac

A Goldman elemzői szerint aggodalomra adhat okot, hogy az alacsony volatilitás miatt számos olyan befektető is beszállt a piacra, akik a kockázatot a volatilitásból vezetik le, s olyan trendeket akarnak meglovagolni, ahol alacsony ingadozás mellett tartanak egyfelé az árfolyamok. Ha túl sok ilyen befektető van, az szerintük sérülékennyé teszi a piac egészét. A trend megváltozásakor ugyanis mindenki gyorsan szeretné csökkenteni a kitettségét a részvényekben.

A globális részvénypiacokkal kapcsolatban mindezek ellenére optimisták maradtak, az S&P 500-as index kivételével az összes nagyobb részvényindex minősítése felülsúlyozáson maradt náluk.