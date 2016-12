Ekkora fordulatot évek óta nem láttunk

Drámai módon fordult meg a hangulat az utolsó negyedévben az európai bankokkal kapcsolatban. A bankrészvények akkorát emelkedtek az utolsó negyedévben, amire utoljára a válság után volt példa.

Elképesztő pozitív fordulatot tudtak produkálni az európai bankrészvények az utolsó negyedévben. Az Euro Stoxx legnagyobb európai bankokat tömörítő részvényindexe 30 százalékkal emelkedett október eleje óta, ez alig marad el a 2009 harmadik negyedévében tapasztalt 33 százalékos emelkedéstől - hívja fel a figyelmet a Financial Times. Az akkori jókedvet az okozta, hogy a befektetők a válságot követően elhitték, mégsem kell tömeges bankösszeomlásokkal számolniuk, most a bankok hosszútávú jövedelmezőségébe vetett hit kezdett el visszatérni a piacra.

Az emelkedést nagyban segítette az az általánosan kedvező hangulat is, amely Donald Trump megválasztása óta tapasztalható a piacokon. A jelentős bankrészvény drágulás ráadásul egy olyan időszakban volt tapasztalható, amelyben például a legrégebbi olasz bank, a Monte dei Paschi de Sienával kapcsolatban folyamatosan egyre rosszabb és rosszabb hírek látnak napvilágot, a bankot nem sikerült megfelelően feltőkésíteni, s ma például azt jelentették be az ECB részéről, hogy a korábban becsültnél magasabb a bank tőkehiánya s 5 milliárd euró helyett 8,8 milliárd euróra lenne szüksége.

Az európai bankrészvények idei szereplése két élesen elkülöníthető részre oszlott idén. Erős év végi talpra állás egy pocsék és hatalmas esést hozó időszak után- mondta Kinner Lakhani, a Deutsche Bank elemzője a lapnak.

Éves szinten az Euro Stoxx Banks index 6,4 százalékos csökkenést mutat. Mindezt úgy, hogy július elején még 40 százalékos mínuszban járt. A bankrészvényeket bűntették talán a legjobban a befektetők a Brexit szavazást követően, de ez már csak olaj volt a tűzre a korábbi kálváriájuk után. A fő gondot az okozta ugyanis, hogy a folyamatosan laza monetáris politika következtében a rövidebb távú kamatszintek nulla közelébe süllyedtek de augusztusban a hosszabb lejáratú kamatok is rekordmélységbe süllyedtek. A Financial Times szerint ezért az elemzők úgy gondolták, a kamatmarzsok nem lesznek elegendően magasak ahhoz sem, hogy a bankok hosszabb távon saját működési költségeiket ki tudják termelni.

Az elmúlt hónapokban azonban sok minden megváltozott, a Fed kamatot emelt, az ECB is bejelentette, hogy tavasztól csökkenti kötvényvásárlási programjának mennyiségét. Eközben az inflációs és a növekedési várakozások is emelkedésnek indultak, s ezzel javultak a piac szerint a bankszektor növekedési kilátásai is. A pénzügyi lap szerint eközben a szabályozási környezet szigorításával kapcsolatos aggodalmak is enyhültek, s az elmúlt napokban több a befektetők kedélyeit borzoló ügyre is pont került.

Ilyen volt például több európai bank, leginkább a Deutsche Bank vitája az amerikai Igazságügyi Minisztériummal a pénzügyi válság során eladott jelzálogfedezetű termékekkel kapcsolatban. Ez az ügy a múlt héten lezárult.