Ekkorát pattan egy döglött macska Budapesten

Hétfőn újabb történelmi csúcsra kapaszkodott a BUX index. Az ünneplésre azonban egyelőre kevés az ok, nemzetközi összehasonlításban az index 10 éves távon gyengén szerepelt. Ráadásul a Richter nélkül sehol sem lennénk.

Lovas-Romváry András, 2017. május 16. kedd, 19:14

Az időben vásárló befektetők tetemes nyereségre tehettek szert az elmúlt két évben a Budapesti Értéktőzsdén. Hétfőn már újabb történelmi csúcsot sikerült beállítania a BUX indexnek, a soha nem látott 34 465 ponton zárta a mutató a kereskedést.

A 2007 nyarán beállított korábbi csúcsát már tavaly év végén áttörte az index, a kétségtelenül parádés két éves teljesítmény ellenére hosszútávon kifejezetten rossz üzlet volt magyar részvényeket vásárolni a jelzálogpiaci válság kirobbanása előtt, 2007 nyarán. Azok közül a blue chipek közül, amelyek akkor is és most is nagy súllyal szerepelnek a BUX indexben, egyedül a Richteren érhettek el pozitív eredményt a befektetők ez alatt a közel egy évtized alatt, még akkor is, ha több cég eközben jelentős mennyiségű osztalékot fizetett ki részvényeseinek.

Az alábbi grafikonok a négy nagy magyar tőzsdei részvény árfolyamát ábrázolják osztalékkal korrigálva. Ez annyit jelent, hogy az osztalékszelvény vágásának napján visszamenőleg korrigálják az árfolyamokat a szelvényvágáskori osztalékhozammal. Ez a módszer azt hivatott ábrázolni az adott részvény grafikonján, hogy az osztalékot is fegyelembe véve hogyan viszonyulnak a historikus árfolyamok a jelenlegihez.

Richter osztalékkal korrigálvastooq.com Richter osztalékkal korrigálvastooq.com

A Richter esetében a gafikonrajzoló program sajnos nem vette figyelembe a 2013 előtt kifizetett osztalékokat, ezzel korrigálva a korábbi csúcs néhány száz forinttal alacsonyabban helyezkedne el. Ettől eltekintve is jól látszik, hogy a gyógyszeripari részvény már 2015 őszén áttörte a korábbi történelmi csúcsa jelentette technikai ellenállási szintet, s jóval magasabban jár, mint 2007 nyarán.

Ha csak a legutolsó negyedév profitszámait vesszük figyelembe, akkor egy abszolút leegyszerűsített módszertan alapján teljesen indokolt a gyógyszercég drágulása. 2007 első negyedévében ugyanis valamivel 8 milliárd forint alatti nettó profitot ért el a gyógyszercég, míg most nettó nyeresége 19,8 milliárd forint lett, s ez alapján érthető is, miért van az árfolyama nagyjából 70 százalékkal magasabban, mint 2007 nyarán.

OTP osztalékkal korrigálvastooq.com OTP osztalékkal korrigálvastooq.com

Furcsa módon az OTP is eddig csak oda tudott eljutni a nagy menetelését követően, ahol 10 évvel ezelőtt járt. A bankrészvény árfolyamában a technikai elemzők örömére ráadásul a február vége tartó komoly korrekció szint pont a 2007 nyári csúcsról indult, persze csak akkor, ha osztalékkal korrigáljuk a historikus adatokat.

Az OTP csoport egyébként elképesztően jó formában van, az első negyedévben 52,8 milliárd forintos nettó nyereséget produkált, ami meghaladta, ha nem is sokkal a 2017 első negyedévében elért 50,5 milliárd forintot. Tehát az akkori profit és árfolyam nagyjából úgy viszonyult egymáshoz, mint a mostani helyzetben.

Mol osztalékkal korrigálvaNapi.hu Mol osztalékkal korrigálvaNapi.hu

Aki csak a nettó nyereséget tekintve kilóg ebből a sorból, az a Mol. Az olajipari társaság nettó nyeresége az első negyedévben megközelítette a 94 milliárd forintot, ez több, mint másfélszerese a 2007 első negyedévesnek. A részvény árfolyama viszont osztalékokkal korrigálva is elmarad akkori csúcsától. Erre persze részben magyarázatot adhat az is, hogy a Mol megítélésében az elemzők szerint már régen nem a nettó eredmény a legfontosabb mérőszám.

Telekom osztalékkal korrigálvastooq.com Telekom osztalékkal korrigálvastooq.com

Azonban ha a nettó eredményeket nézzük, akkor a Magyar Telekom igazi lemaradó. A 2007-es első negyedéves közel 16 milliárd forintos nettó profithoz képest most az első negyedévben alig 4,1 milliárd forintot tudott produkálni. Innen nézve talán nem is indokolt, hogy ára a szelvényvágásokat is figyelembe véve alig marad el a 2007 nyáritól.

Egy másik grafikon eközben jól mutatja, hogy hiába az új csúcs, a magyar piac még mindig súlyosan el van maradva a világ többi részétől. A BUX index euróban mért árát és a DAX indexet összehasonlító relatív erő mutató grafikonja jól mutatja, hogy miért is volt képes a magyar piac ennyire jó teljesítményre az elmúlt két évben. Hatalmas volt ugyanis a lemaradása a világ vezető tőzsdéihez képest, amelyek történetük egyik leghosszabb ciklikus bikapiacát produkálják 2009 márciusa óta.

A BUX index lemaradása a DAX-hoz képestNapi.hu A BUX index lemaradása a DAX-hoz képestNapi.hu

2007 nyarán a BUX/DAX relatív erő 1,5 felett állt, míg most 0,83 körül van értéke. Ez azt jelenti, hogy a mostani szintekről egy stagnáló DAX index mellett még 78 százalékot kéne emelkednie a BUX indexnek, hogy ugyanott álljon a DAX-hoz képest, mint közel 10 éve. Ez több, mint 60 ezer pontos BUX értéket feltételez a jelenlegi forintárfolyam mellett.

A nagy emelkedés 0,5 körüli BUX/DAX relatív erő értékről indult, s azért is volt ilyen látványos, mert hatalmas volt a lemaradás. Ahogy a Wall Streeten honos mondás tartja, a döglött macska is nagyot pattan, ha elég magasról esik.

