Elárulta, mit tervez a Mol Magyarországon

Komoly forgalomnövekedést hozott az Agip-kutak átvétele a Mol Magyarországnál. A cég jelenleg elsősorban a meglévő egységeinek fejlesztésére fókuszál, új szolgáltatásokat tesztelnek és vezetnek be saját kiskereskedelmi koncepciójuk, a Fresh Corner égisze alatt. Orosz András, a cég kiskereskedelmi vezetője beszélt a terveikről a Napi.hu-nak.

Október végére az összes Agip-benzinkút Mollá változott, a magyar olajvállalat több mint 100 egységet alakított át és a vásárlók pozitívan fogadták a módosításokat. Ez abból is látszik, hogy az egységekben jelentős forgalomnövekedést mértek az átvételt követően.

Orosz András szerint a Mol kedveltsége részben annak köszönhető, hogy az elmúlt években erőteljesen elkezdték fejleszteni az - üzemanyag-értékesítésen kívüli - szolgáltatásaikat. A 2015-ben bevezetett Fresh Cornerekben például "kávézói-minőségű" kávét, vagy olyan hamburgereket kínálnak, amelyek felveszik a versenyt a kézműves termékekkel. Persze emellett a szendvics és a hot-dog maradtak a húzótermékek. Hamarosan megnyílik a századik ilyen egység Magyarországon.

A budapesti Szentendrei úton működő töltőállomáson pedig tesztelik az ország egyetlen Molos "drive through-ját", ahol ki sem kell szállni az autóból a vásárláshoz. A visszajelzések pozitívak, de, hogy mikor és hol lesz a következő hasonló kút azt Orosz András egyelőre nem árulta el.

A 470 hazai Mol-kút közül mintegy 200-ban működik Posta Pont, amelyek népszerűsége érthetően az év végén nő meg igazán.

A cégnek nem célja az egységesítés, vagyis ami egy nagyvárosi bevezető út mellett sikeresen működik, az egy kisebb falu töltőállomásán nem feltétlenül válik be. Éppen ezért sokkal inkább a fogyasztókra szabott megoldásokban gondolkoznak.

Csak téli üzemanyag kapható

A Molnál november 15-től csak téli üzemanyag kapható és nem csak a prémium árfekvésben. Ennek legnagyobb előnye, hogy könnyebben indul el reggel az autó és hamarabb eléri az üzemi hőmérsékletet. Főleg a dízel autóknál okozhat gondot a téli hideg.

A vállalat már korábban is átállította kínálatát a téli időszakban, de most változott az "üzemanyagrecept" - mondta Orosz András. A prémium dízel üzemanyagok használatával akár mínusz 38 fokban is elindulnak a járművek.

Nem esik vissza a prémiumpiac?

A hazai prémiumüzemanyag-piac akkor kezdett szárnyalni, mikor a kiskereskedelmi árak 2014-2015 fordulóján zuhanni kezdtek az olajárcsökkenés hatására. A 300 forinthoz közeli szintek már messze vannak, de Orosz szerint akkor sem kell visszaeséssel számolni, ha még magasabbak lesznek az árak, ugyanis a vásárlók igényesebbek lettek és persze több pénzük is van.



Forrás: Mol

A prémium üzemanyagok kedvező hatásait sokan érzik vezetés közben, illetve az üzemeltetésnél is. Míg régen ezt a szegmenst a jobb módúak tartották fenn, mára jóval nagyobb ez a kör.

Vége a dízeleknek?

A dízelbotrány hatására, illetve annak következményeképpen, hogy egyre több európai város tervezi kitiltani a dízeleket, a kontinens piacán idén az első félévben több benzines autó fogyott, mint dízel, amelyre régen nem volt példa. Emellett az alternatív hajtás is egyre nagyobb szeletet hasít ki a piacból.

A Mol ugyanakkor nem áll le az üzemanyag-fejlesztéssel, sem a dízelt, sem a benzint illetően, a következő évtizedekben is számítanak az ezekből származó bevételekre. Orosz szerint fel vannak készülve a piaci változásokra, amelyek persze nem egyik napról a másikra történnek. Ma már nem ugyanaz a vállalat, ami 20 éve volt. A cél, hogy a benzin, a gázolaj, az autógáz és a villany piacán is vezető szerepet kapjanak. Ez része a cég 2016 végén meghirdetett 2030-as stratégiájának.

Tájékoztatás



