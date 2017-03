Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Eljött végre az év, amikor Európa visszavág Amerikának

A negyedik negyedévben az európai tőzsdei cégek profitja jobban nőtt, mint az amerikaiaké. Az elemzők optimisták az idei kilátásokkal kapcsolatban is.

Az európai tőzsdei cégek profitnövekedése a tavalyi negyedik negyedévben másfél év óta először meghaladta az amerikai cégekét - írja összefoglalójában a Bloomberg. Az elemzők optimisták a kilátásokat illetően is.

A negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon már a végéhez közeledik, s az egyik legátfogóbb európai részvényindex, a Stoxx Europe 600-as kosarában szereplő cégek nyeresége eddig 11 százalékos növekedést mutat az évvel korábbihoz képest. Ezzel ebből a szempontból ez a legerősebb negyedév két éve, s eközben a JPMorgan & Chase elemzői szerint az amerikai S&P 500-as index cégeinél ez a szám mindössze 5 százalék. Az idei évben folytatódhat a kedvező tendencia, köszönhetően a gyengébb eurónak, az emelkedő nyersanyagáraknak és a korábban szenvedő bankszektorban tapasztalható fellendülésnek.

Az Európában régen várt fordulat a vállalati profitokban idén folytatódhat, ebben a kulcsszerepet a bankszektor, a nyersanyagszektor játszhatja, valamint az, hogy az adatok szerint tart a fellendülés az európai gazdaságban - mondta a hírügynökségnek Emmanuel Cau, a JPMorgan részvénystratégája.

A bázis alacsony és az eurózóna cégeinek nyeresége még mindig nyomottnak tekinthető historikus összehasonlításban. A pénzügyi szektor gyenge teljesítménye az elmúlt pár évben alaposan lehúzta a piac egészét, de most itt fordulat látszik. A bankrészvények összességében több felminősítést kaptak az elmúlt három hónapban, mint a piacon bármelyik más szektor. A kötvényhozamok végre emelkednek és a hitelállomány növekedése is megindult - tette hozzá a szakértő.

Sok arra utaló jel van, hogy a tavalyi negyedik egyedéves erős számok jobb idők előszelének tekinthetők. A gyorsjelentések közlését követően emelkedésnek indultak a jövőbeni profitokra vonatkozó elemzői előrejelzések, holott az ilyen időszakokban ezekben inkább a lefelé elmozdulás a jellemző -vélik a JPMorgan szakértői. Az év eleje óta a Stoxx 60 cégeinek idei eredményeire vonatkozó várakozások egy százalékkal kerültek feljebb, ez leginkább a bányászati cégek felminősítéseinek az eredménye. Eközben az amerikai S&P 500-as indexben szereplő cégeknél 1,7 százalékos visszaesés volt megfigyelhető.

A Bank of America Merrill Lynch szakértői szerint az elmúlt három hónapban a felminősített európai részvények aránya a leminősítettekhez képest 1,02. Úgy vélik, az egy feletti értékek erősen pozitív jelként értékelhetők.

A nyereségnövekedés hiánya az egyik meghatározó oka volt annak, hogy az elmúlt években az európai részvényárak lemaradtak az amerikaiaktól. Az európai cégek hét éven keresztül úgy voltak képtelenek összességében növelni a profitjukat, hogy eközben amerikai társaik már a válság előtti csúcsokat is túlszárnyalták - emelik ki a Barclay's részvénystratégái a Bloomberg szerint. Szerintük ebben az is szerepet játszott, hogy az infláció hiánya miatt a cégek képtelenek voltak emelni áraikon, s így nem nőtt eléggé profitmarzsuk. Ez most megváltozni látszik - teszik hozzá.