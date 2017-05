Elvonultak viharfelhők Európa felől - soha nem volt még ilyen

Összesen 6 milliárd dollárnyi friss tőke érkezett az európai részvényekbe fektető alapokba a múlt héten, soha nem érkezett még ennyi pénz a kontinens tőzsdéire.

Lovas-Romváry András, 2017. május 12. péntek, 12:11

A befektetési alapok tőkeáramlását vizsgáló EPFR adatai szerint a május 10-én végződő héten több, mint 6 milliárd dollárnyi friss tőke érkezett az európai részvényekbe fektető befektetési alapokba - adta hírül a Financial Times. Az EPFR 2000 óta figyeli a befektetési alapok közötti tőkeáramlásokat, s azóta ez az első alkalom, hogy egy hét alatt az európai részvényalapok 6 milliárd dollárnál nagyobb beáramlást könyvelhettek el.

A nagy befektetői láz komoly jele a befektetői bizalomnak. Ez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy tavaly az európai részvényekből komoly nagyságú tőke távozott. 2016-ban összesen 100 milliárd dollárnyi tőke távozott ezekből az alapokból, amelyben nem kis része volt a brexit szavazásnak és az ECB akkor kevéssé sikeresnek tűnő defláció elleni harcának - írja a lap.

Az európai részvényekkel szembeni bizalmatlanság másik oka az európai integráció jövőjét övező aggodalmak voltak, a Bank of America Merrill Lynch alapkezelői felmérésében hónapok óta az első számú piaci kockázatok között szerepelt az európai integráció esetleges megfordulása. A jelek szerint Marine Le Pen veresége a francia elnökválasztáson hatalmas megkönnyebbülést hozott ezzel kapcsolatban, s ezzel elhárult az egyik legfontosabb akadály, amely eddig visszatartotta a befektetőket az európai részvény vásárlásoktól.

Nem kis részben a jegybankok közbeavatkozásának köszönhetően fordulóponthoz érkeztünk. Az utolsó lökést a makroadatok adták, a GDP növekedés most már magasabb lett, mint az Egyesült Államokban és a vállalati nyereségek növekedése is jobb, mint Amerikában. Ahogy a legnagyobb kockázati tényező, a politikai bizonytalanság is csökkenni látszik, győzött a piacon a gravitáció - mondta a lapnak Vinay Pande, a UBS Wealth Management szakértője.

A francia részvények több, mint 1,7 milliárd dollárnyi friss pénzt vonzottak a héten, míg a német részvénypiacra dedikált alapok 2 milliárd dollárt. Az EPFR-től eltérő számításokat alkalmazó Lipper szerint is hatalmas volt a beáramlás. Ők csak az amerikai alapokat figyelik, itt az európai részvényekbe fektető konstrukciókba érkező friss pénzek 1992 óta a második legmagasabb összeget érték el.

A vezető francia, német, spanyol, olasz és svájci részvényindexek egyaránt 10 százalékot meghaladó mértékben emelkedtek eddig idén. Eközben a gazdasági növekedés a jelek szerint folytatódni tudott a tavalyi negyedik negyedévet követően is a régióban, miközben különböző feldolgozóipari menedzserindexekből arra lehet következtetni, hogy az európai gazdaság továbbra is az amerikainál gyorsabb ütemben nőhet - hívja fel a figyelmet asz összefoglaló.

A befektetők főleg az amerikai részvénypiacról csoportosították át pénzeket. Az Amerikában befektető részvényalapok már második hete tőkekivonást regisztráltak, annak ellenére, hogy a vezető amerikai részvényindex, az S&P 500-as történelmi csúcson jár. A múlt héten 2,4 milliárd dollár távozott ezekből az alapokból, így a kivonás mértéke március közepe óta meghaladta már a 20 milliárd dollárt.

