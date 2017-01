Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Emelkedéssel zárt a magyar tőzsde

A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek csütörtökön az előző napi záráshoz képest.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,34 százalékos emelkedéssel, 32 918,47 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 6,2 milliárd forint volt.

Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar piacon is kedvező volt a hangulat, a BUX kisebb emelkedéssel tudott zárni. A legjobban a Mol teljesített, de az OTP és a Richter is pluszban fejezte be a kereskedést - mondta Andorkó László, a Raiffeisen Bank devizakereskedője az M1-en.

A Mol 195 forinttal, 0,96 százalékkal 20 460 forintra erősödött, 901,1 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 14 forinttal, 0,16 százalékkal 8950 forintra nőtt, forgalmuk 3,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,39 százalékkal 517 forintra csökkent, forgalma 578,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,40 százalékkal 6315 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.

Elromlott a hangulat zárásra Európában

Elromlott a hangulat zárásra, így Frankfurt kivételével mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék irányadó indexei csütörtökön.

A frankfurti DAX-index 0,35 százalékkal 11 847,40 pontra nőtt, míg a londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,03 százalékkal 7162,50 pontra, a párizsi CAC-40 index pedig 0,23 százalékkal 4866,27 pontra süllyedt zárásra.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,39 százalékkal 3318,50 pontra esett, a legnagyobb piaci tőkeértékű európai részvények FTSE Eurofirst 300 indexe viszont 0,17 százalékkal 1450,50 pontra emelkedett.

A New York-i részvénypiacok fő mutatói közül a Dow Jones ipari átlag (DJIA) 0,19 százalékos pluszban, míg az S&P 500-as 0,04 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,01 százalékos mínuszban állt a nyugat-európai tőzsdezáráskor.

A nemzetközi devizapiacon egy euróért 1,0662 dollárt adtak kora este, 0,83 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.

Az arany unciánkénti ára februári szállításra 1,06 százalékkal 1185,15 dollárra esett a New York-i árupiacon.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, a Brent és a WTI ára emelkedik.

Az északi-tengeri Brent könnyűolaj márciusi szállításra hordónként (159 liter) 56,41 dollárba került, 1 dollár 33 centtel, 2,43 százalékkal drágult az Intercontinental Exchange (ICE) londoni jegyzésében. A New York-i árupiacon a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolajfajta ára márciusi szállításra hordónként 1 dollár 16 centtel, 2,20 százalékkal 53,91 dollárra nőtt.