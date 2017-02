Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Emelkedéssel zártak az nyugat-európai indexek

Nyereségben zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék irányadó indexei pénteken, de a banki részvények gyengülése miatt délután elfogyott a lendület, és a napi csúcsokhoz képest mérsékeltebb pluszban fejezték be a hetet a mutatók.

Egy hét alatt nagyjából 1 százalékkal növekedett a tőzsdemutatók értéke. A sorjában érkező kedvező vállalati gyorsjelentések és felvásárlási hírek növelték a befektetők kockázatvállalási kedvét, mindazonáltal a politikai kockázatok miatti aggodalmak fékezték az árfolyamok emelkedését - írta az MTI.

Az előzetes adatok szerint a frankfurti DAX-index 0,21 százalékkal, a londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,41 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,04 százalékkal emelkedett. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,19 százalékkal csökkent, miközben a legnagyobb piaci tőkeértékű európai részvények FTSE Eurofirst 300 indexe 0,12 százalékkal nőtt.

A New York-i részvénypiacok mindhárom fő mutatója pénteken is újabb történelmi csúcsot döntött, az arany ára pedig lefordult három havi csúcsáról, miután Donald Trump amerikai elnök adócsökkentési ígérete meglökte a dollár árfolyamát, a legfrissebb makroadatok pedig fokozták a közeli kamatemelést valószínűsítő várakozásokat. Trump csütörtökön közölte, hogy két-három héten belül "fenomenális adóváltozásokat" jelentenek be.

A nyugat-európai tőzsdék zárásakor a Dow Jones ipari átlag (DJIA) 0,30 százalékos, az S&P 500-as 0,28 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,19 százalékos pluszban állt.

A nemzetközi devizapiacon egy euróért 1,0646 dollárt adtak kora este, 0,12 százalékkal gyengült a közös európai fizetőeszköz.

Az arany unciánkénti ára áprilisi szállításra 0,13 százalékkal 1235,15 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, a Brent és a WTI ára emelkedik a kitermeléskorlátozási megállapodás fegyelmezett betartásának hírére.

Az északi-tengeri Brent könnyűolaj áprilisi szállításra hordónként (159 liter) 56,82 dollárba került, 1 dollár 19 centtel, 2,14 százalékkal drágult az Intercontinental Exchange (ICE) londoni jegyzésében. A New York-i árupiacon a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolajfajta ára márciusi szállításra hordónként 1 dollár 8 centtel, 2,04 százalékkal 54,08 dollárra nőtt.