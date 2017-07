Erre készül a Wizz Air

Erős első negyedéves számokkal rukkolt elő a WizzAir. A piac boldog, a részvények árfolyama emelkedik, a menedzsment optimista az év hátralévő részével kapcsolatban. A cég a brexitre is felkészült.

Lovas-Romváry András, 2017. július 19. szerda, 10:29

A londoni kereskedés első órájában a piac egy százalék körüli áremelkedéssel díjazta a Wizz Air első negyedéves számait a légitársaságnál a pénzügyi év április elejétől március végéig tart).

A légitársaság az előző negyedévben 25,2 százalékkal tudta növelni utasainak a számát, míg a kihasználtsága 91,2 százalék volt, ez 17 bázispont javulás. A Wizz Air bevétele 469,3 millió euróra rúgott, ez 28,6 százalékos növekedést jelent éves bázison mérve. A nettó profit 58,1 millió euró lett, mely év/év alapon több mint 50 százalékos emelkedésnek felel meg. A Wizz Air tovább növelte likvid pénzeszközeinek állományát, mely már meghaladja a 900 millió eurót.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a repülőgépek vásárlására fordítandó pénzt még hatékonyabban tudta felhalmozni az elmúlt időszakban. A marginoknál is javulás következett be, ugyanis az iparágspecifikus RASK (1 helyre jutó szabad kapacitás bevétele) 3,4 százalékkal, míg a CASK (1 helyre jutó szabad kapacitás költsége) csak 2,1 százalékkal nőtt meg, a profit margin pedig 1,8 százalékponttal növekedett - emelik ki a gyorsjelentéssel kapcsolatban az Equilor Befektetési Zrt. szakértői.

A légitársaság szerint pozitív hatással volt a vállalat jövedelmezőségére a "húsvét-hatás", az ünnep idén április közepére esett, valamint az, hogy tovább nőtt a járatok kihasználtsága. A kiegészítő szolgáltatásokból származó bevétel továbbra is a teljes bevétel mintegy 42 százalékát teszi ki, amely folyamatos ütemben nő az egy utasra jutó szolgáltatásból származó bevétel növekedésének köszönhetően. A vállalat 2018-as nettó profitvárakozását 250-270 millió eurón hagyta, azonban úgy vélekednek a cégnél, hogy inkább a jó forgatókönyv teljesül, azaz a 270 millióhoz fog közelíteni, ez pozitív hír a befektetőknek. A légitársaság 2018-ban 3 új A320-as és 10 A321 CEO repülőgéppel bővíti járműparkját, ez pedig azért fontos, mert az A321CEO jelenleg a leghatékonyabb üzemanyag felhasználású gépnek számít az egyterű repülőket figyelembe véve - írják a jelentéssel kapcsolatban az Equilor szakemberei.

A brexitre is felkészülnek Brit üzembentartási engedély beszerzésével készül bebiztosítani járatait a Wizz Air diszkont légitársaság arra az esetre, ha nem születik a brexit utáni helyzetet számára kedvező módon rendező légiforgalmi megállapodás Nagy-Britannia és az Európai Unió között - tájékoztatta Váradi József vezérigazgató a Reuters hírügynökséget az MTI szerint.

A Wizz Air a gyorsjelentéssel egyidejűleg Iain Wetherall személyében új pénzügyi vezetőt, Stephen Jones személyében pedig új vezérigazgató-helyettest nevezett ki.

A cég részvényeinek árfolyama június közepe óta kiheverte hatalmas zuhanását. Akkor egy nap alatt 7 százalékkal estek a papírok a londoni tőzsdén a bejelentésre, amely szerint a cég egyik nagytulajdonosa, az Indigo Partners bejelentette, hogy megválna 18,7 százalékos részesedésétől.

A részvények aznap 24,25 fontról 22,36 fontig estek, aki viszont akkor vásárolt, jól tette. A tegnapi zárásra ugyanis egy hónap leforgása alatt 10 százalékot meghaladó mértékben, 25,88 fontig drágultak a légitársaság részvényei.