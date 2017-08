Erre vágytunk régen: minden adott az euróbevezetéshez

Olyan kétsebességes Európa jöhet, aminek Magyarország a szélén helyezkedik el, és bár a kormány nem tartja sürgősnek az euró bevezetését, mégis sokkal stabilabb „fedélnek” számít, mint a forint – mondta Vértes András az Egyenes Beszéd című műsorban. A GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke úgy véli, mégis jelentős megtakarításokat jelentene, ha euróval fizethetnénk hazánkban - írja az atv.hu.

K. Kiss Gergely, 2017. augusztus 18. péntek, 09:27

Ajánlom

Amikor nagyon akartuk az eurót, akkor nem teljesítettük a követelményeket, viszont most, amikor teljesítjük a követelményeket, a jelenlegi magyar kormány úgy csinál, mintha nem akarná. Szerinte ez egy politikai kérdés volt akkor is, meg most is. Minden párt, beleértve a Fideszt is, abszolút eurózóna-párti volt - idézi a portál a GKI elnökét.

A verseny azon folyt igazán, hogy ki mond rövidebb időtávot a végleges belépésre. Vértes András idézte Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy mondatát is, miszerint "a forint nevű házból akkor érdemes elköltözni, ha biztonságosabb fedelet találunk". Szerinte ez már megvalósult, az euró ma sokkal biztonságosabb fedél, mint a forint.

"Gazdaságilag minden feltételt teljesíteni tudnánk, ha akarnánk. Lényegileg akár a költségvetési hiányt, az államadósságot, a monetáris tényezőket illetően, teljesítjük a feltételeket" - mondta. Szerinte minden ország, ami normális körülmények között ment be az eurózónába, nyert vele: csökkentek a tranzakciós költségek, egyszerűbb összehasonlítani a béreket és költségeket, és ezek jelentős megtakarításokat jelentenek.

"teljesen nyilvánvaló, hogy a német választások után alapvető változások jönnek. Ezt Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök is megígérte. Ők összeállnak majd és egy jelentős változást erőszakolnak ki az Európai Unióból. Hatékonysági változás lesz elsősorban. Aki bemegy az eurózónába, azzal együttműködnek. Aki nem jön be az eurózónába, azzal jóval kevésbé" - fogalmazott.