Érzékeny pont a kommunikáció tőzsdére lépéskor - Erre érdemes figyelni!

Nagyon nem mindegy, hogy egy vállalat hogyan közli a vele kapcsolatos információkat a nagyközönség felé. Ezt a témát járták körbe a jegybank által szervezet BÉT50 - Középvállalatok csúcstalálkozója 2017 elnevezésű konferencián.

Dzindzisz Sztefan, 2017. szeptember 20. szerda, 13:43

A tőzsdei kötelezettségek gyakran használhatóak lehetőségként is, így lehet ezekhez pozitívan is közelíteni - jelentette ki Kovács Domonkos, az Alteo Nyrt. vállalatfelvásárlási és tőkepiaci műveletekért felelős igazgatója. Mint mondta, a tőzsdei megjelenés során rendkívül fontos a megfelelő kommunikáció, ők ezt már a technikai bevezetés idején elkezdték, amikor felvettek egy kommunikációs szakembert.

2011-ben már a befektetőkhöz kellett szólni, innentől egyre nagyobb hangsúly terelődött a kommunikációra az Alteo igazgatója szerint. Egyrészt el akartak adni egy terméket, másrészt viszont, mivel sok a jogi megkötés, erősen korlátolt, hogyan lehet azt a nagyközönség elé tálalni. A jogásznak például mindig át kell néznie a közleményeket - adott egy tippet Kovács. A szakember szerint azonban fontos, hogy törekedjünk a közérthetőségre is.

Ennek során érdemes alternatív csatornákat is használni, legyen szó akár a Facebookról, hiszen ezeket sokan követik, így egy szélesebb közvéleményt is el lehet érni. Erre szükség is lehet, hiszen egy IPO során gyakran jól jöhetnek a kisbefektetők, azaz a családok is - vélte Kovács. Az Alteo igazgatója szerint a professzionális vállalati kommunikáció nemcsak erősíti a márkát, de megalapozhatja a befektetők és az üzleti partnerek bizalmát is.

A középvezető írja angolul a közleményt?

Mi történik a kommunikációval akkor, amikor egy középvállalat elkezd növekedni? - tette fel a kérdést Bán Miklós, az espell fordítás és lokalizáció Zrt. vezérigazgatója. A szakember egyetértett Kováccsal abban, hogy a tőzsdei jelenléttel egy átláthatóbb működés jön a cég életében.

Egy 15 fős kft.-nél még elfér a jópofáskodás, sőt, az növelheti is egy kis cég vonzerejét, ám a növekedéssel egy időben egyre több a hátulütője az ilyen kommunikációnak és a lényeg az lesz, hogy azt, amit kommunikálok, mindenki ugyanúgy értse - mondta Bán. A szakember szerint ilyenkor jelentkezik sok cégnél az a probléma is, hogy már nem elég magyarul közölni az információkat, hanem akár több nyelven is szükség van rá. Emellett a cég növekedésével folyamatosan nő a kommunikálható információ is, ezt is meg kell tanulni kezelni.

Nem az a kérdés, hogy a munkavállaló tud-e angolul, hiszen nem biztos, hogy egy pénzügyi vezetőnek érdemes azzal töltenie az idejét, hogy egy közleménnyel szöszmötöl - mondta Bán. Érdemes ilyenkor kommunikációs partnert keresni, olyat, aki a cég által működő szektorban is dolgozott már - jegyezte meg.

A problémamentes kommunikáció érdekében érdemes több nyelven is adatokat tárolni, hiszen egy külföldi befektetőt így sokkal könnyebb megfogni. Fontos, hogy el tudja olvasni a céges tudástárt, ne kelljen fordítgatni minden elemét - vélte Bán. Ez egy olyan befektetés, ami elsőre nem tűnik fontosnak, de amikor eljön az igazság pillanata, nagyon meg tud térülni.

Kevés idő alatt sok kényes információt átadni

Ahogy a Waberer's közeledett a tőzsdére lépés dátumához, úgy egyre több közlendője akadt, igyekeztünk elérni azt, hogy legalább minden héten jelenjen meg rólunk valami - jelentette ki Némedi Krisztina, a Waberer's International Nyrt. marketing és pr-vezetője. Ez nagy kihívás volt szerinte, hiszen sok konkrétumot nem árulhattak el az IPO előtt, ugyanakkor az könnyítést jelentett, hogy a cég neve ismert volt, márkaépítésre így nem kellett energiát pazarolni.

Végül lassanként árultak el egy-egy részletet, ezzel próbálták a rövid rendelkezésre álló idő alatt meggyőzni a leendő befektetőket - ismertette a részleteket Némedi. A tőzsdére lépéssel nem oldódtak meg azonban a kommunikációs problémák, bár változások vannak. Mostantól például vannak kötelezettségek, amiket kommunikálni kell, illetve arra is igyekeztek odafigyelni - akárcsak az Alteo -, hogy a cégnek legyenek olyan arcai, akivel azonosítani lehet a Waberer'st.

Némedi szót ejtett azokról a problémákról is, amelyekkel a fenti folyamatok során találkoztak. Az első lépés szerinte, hogy mindent lássunk át, lássuk előre azt, hogy mikor, mit érdemes, mikor, mit nem szabad kommunikálni. Legyünk kreatívak az időzítések terén. A szakember szerint legalább ennyire fontos az is, hogy megtaláljuk a közös hangot a különböző szakterületekkel, például jogászokkal, szaktanácsadókkal, ahogy a belső kommunikációra is oda kell figyelni, hogy az is problémamentes legyen.