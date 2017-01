Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Európa vörösben, Budapest kiemelkedett

Gyengüléssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdemutatók hétfőn. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 47,17 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel, 32 996,94 ponton zárt hétfőn.

A londoni FTSE100 index 0,13 százalékos, a frankfurti DAX-30 0,60 százalékos, a párizsi CAC-40 mutató pedig 0,84 százalékos mínuszban fejezte be a napot.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,74 százalékkal gyengült, a legnagyobb piaci tőkeértékű európai részvények FTSEurofirst 300-as mutatója pedig 0,83 százalékkal süllyedt.

Az európai tőzsdezáráskor - 17.30 órakor - az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 7 cent (0,13 százalék) csökkenéssel 55,38 dolláron állt. A New York-i tőzsde hétfőn zárva van nemzeti ünnep miatt.

A magyar tőzsde erősödött

A részvénypiac forgalma 4,9 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest. Czinkotai Norbert, a KBC Equitas elemzője szerint a magyar piac jól teljesített, ha csak 0,1 százalékkal is, a BUX index emelkedni tudott.

Az elemző szerint ez javarészt annak tulajdonítható, kiszivárgott információk szerint a brit miniszterelnök keddi beszédében kicsit keményebb hangot is megüthet, durvább szakítás is elképzelhető az Európai Unióval. Emiatt lehetnek a befektetők idegesek, de nagy pánik nincs - mondta. Mivel az amerikai piacon most nincs kereskedés, ezért a forgalom sem volt túlságosan magas, a BÉT-en az 5 milliárd forintot sem érte el.

A Mol ára nem változott, 21 000 forintot ért, 910,4 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 32 forinttal, 0,36 százalékkal 8858 forintra csökkent, forgalmuk 1,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 6 forinttal, 1,19 százalékkal 509 forintra erősödött, forgalma 841,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 44 forinttal, 0,70 százalékkal 6318 forintra nőtt, forgalmuk 925,6 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1966,97 ponton zárt hétfőn, ez 2,09 pontos, 0,11 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.