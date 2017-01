Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez a legdrágább részvény jelenleg a világon

A csúcstartót nem az USA-ban, Londonban vagy Kínában kell keresni, hanem Dél-Amerikában.

Sokáig Warren Buffett befektetési cégének, a Berkshire Hathaway-nek voltak a legdrágábbak a részvényei, miután a guru úgy vélte, hogy nem akarja felaprózni a részvényeket, melyek így megmaradhatnak a prémium befektetői csoportnak.

Egy Berkshire Hathaway részvényért jelenleg 243 ezer dollárt kell fizetni (mai árfolyamon mintegy 70 millió forint), ám ezzel már közel sem csúcstartó. Igaz a dobogóra azért még felfért.

A világ legdrágább részvénye jelenleg ugyanis az 1893-ban alapított chilei tőzsdéé, azaz a Bolsa de Comercio de Santiagoé, hiszen egy papírért nem kevesebb mint 2,5 millió dollárt kell fizetni - olvasható a Bloombergen. Ez jelenleg nagyjából 720 millió forintot jelent. A magas ár annak köszönhető, hogy viszonylag kevés részvény forog a piacon, ám azokat a jogi előírások miatt muszáj volt bevezetni.

Jelenleg így összesen 48 részvény van a piacon, ám ez várhatóan változni fog hamarosan és 48 millió lesz belőle. Amennyiben ez megtörténik, úgy persze már közel nem ez lesz a legdrágább részvény.

A második helyen az argentin társa, a Mercado de Valores Argentina áll, 2,1 millió dollár/részvénnyel. Hamarosan azonban itt is változások lesznek, hiszen minden részvényt 250 felé osztanak, így pedig az ár is be fog esni és várhatóan ismét Buffett cége lesz a legdrágább.