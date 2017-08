Ez lesz a jel, mikor elkezd összeomlani a rendszer

Alan Greenspan, a Fed korábbi egykori elnöke szerint nem a részvénypiacon, hanem az államkötvények piacán van jelenleg hatalmas lufi. Azonban ha ez kidurran, az mindenkinek rossz lehet.

Lovas-Romváry András, 2017. augusztus 2. szerda, 07:07

lan Greenspan, a Fed korábbi elnöke szerint a részvénypiaci árazások miatt aggódó szakértők jobban teszik, ha a kötvénypiaci folyamatokat követik figyelemmel. Szerinte ugyanis itt van jelenleg igazi buborék, amely ha kipukkad, az mindenki számára nagyon rossz lesz. Greenspan korábban sosem látott hosszú időn keresztül, 1987-től 2006-ig töltötte be a Fed elnöki tisztét, szavaira korábban az egész befektetői közösség odafigyelt, s a piacon a "Maestro" becenevet kapta a világ akkori legbefolyásosabb monetáris döntéshozója.

A Bloomberg által idézett interjúban Greenspan kifejtette, szerinte a hosszabb távú kamatok jelenleg túlságosan is alacsonyak, bármilyen összehasonlításban is nézzük azokat, s ezért fenntarthatatlanok ezen a szinten. Úgy vélte, ha egyszer elindulnak felfelé, akkor meglehetősen gyorsan fognak emelkedni. Most mindenképpen egy buborékot látunk, azonban nem a részvény, hanem a kötvényárfolyamokban. Ezt pedig nem veszi figyelembe a piac - tette hozzá.

Hirtelen emelkedhetnek a hozamok

Az összefoglaló felhívja a figyelmet, hogy a nagy Wall Street-i befektetési bankok elemzőinek konszenzusa azt mutatja, a várakozások szerint az alacsony kamatok időszaka hosszabb ideig kitarthat. Ugyanakkor vannak olyan szakértők, akik Greenspannel értenek egyet abban, hogy ha a nagy jegybankok monetáris alkalmazkodása egyszer véget ér, akkor nagyon gyorsan indulnak majd emelkedésnek a kötvényhozamok, azaz esik azok árfolyama - írja az összefoglaló.

Binky Chadha, a Deutsche Bank stratégája szerint az amerikai államkötvényhozamok jelenleg jóval alacsonyabban állnak, mint azt a gazdaság jelenlegi növekedési üteme indokolná. Tom Porcelli, az RBC Capital vezető amerikai közgazdásza szerint pedig csak idő kérdése, hogy az inflációs nyomás mikor éri el a kötvénypiacot.

Az igazi gond az, hogy amikor a kötvénypiaci buborék kipukkad, a hosszabb távú hozamok emelkedni kezdenek. Ekkor a gazdaság egy másik fázisba lép, s olyan stagfláció (magas infláció alacsony növekedéssel, esetleg recesszióval párosulva) veszi kezdetét, amire a 70-es évek óta nem volt példa. S ez pedig nem lesz jó az eszközáraknak - mondta Greenspan.

A tőzsdéket is elérik a hullámok

Ha a kötvénypiacon elindul az áresés, akkor a részvények árfolyama ugyanúgy szenvedni fog. Az emelkedő kötvényhozamokkal ugyanis sérülni fog az az összefüggés, amely alapján a részvényekbe történő befektetés még mindig vonzónak tűnik - hívja fel a figyelmet az egyköri jegybankelnök. Az összefoglaló szerint nézeteit alátámasztja az a "Fed-modell"-nek nevezett összefüggés, amely szerint ameddig a kötvényárak gyorsabban emelkednek mint a részvényárfolyamok, a befektetők ragaszkodni fognak a kevésbé drágának tekintett eszközökhöz, ebben az esetben a részvényekhez.

Ez alapján a modell alapján a részvények árazása még sosem volt ennyire feszített a kötvényekhez képest. A 10 éves, inflációval kiigazított amerikai államkötvényhozam jelenleg 0,47 százalékon áll, ugyanakkor az S&P 500-as index nyereséghozama 4,7 százalék (tehát az index egy részvényre jutó átlagos nyeresége az árfolyam 4,7 százaléka). A két hozam közti különbség jelenleg 21 százalékkal magasabb, mint annak 20 éves átlaga. Ez rekordot jelent mind a vezető részvényindexek értékét tekintve, mind azok átlagos P/E (árfolyam/nyereség) hányadosában.

Ekkor kell menekülni

Ha a hozamok gyorsan emelkedni kezdenek, akkor kell majd a befektetőknek gyorsan elhagyniuk a részvénypiacot - magyarázta Greenspan.

Az infláció megjelenését persze nem csak Greenspan tartja problémásnak. David Kostin, a Goldman Sachs vezető közgazdásza pont az inflációs veszély miatt nem csatlakozott azok táborához, akik folyamatosan emelgették év végi céláraikat az S&P 500- as index év végi értékére vonatkozóan - emlékeztet az összefoglaló. Ő úgy véli, a jelenlegi környezetben elvileg 2650 ponton lenne a jelenleg valamivel 2450 pont felett járó S&P 500-as index fair értéke.

Azonban valószínűbbnek tartja, hogy a részvény és kötvényhozamok közötti rés szűkülni fog, s ezért ragaszkodik korábbi, a jelenleginél 3 százalékkal alacsonyabb, 2400 pontos év végi célárfolyamához.