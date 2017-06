Ezekről a veszélyekről feledkezett meg mindenki

Nouriel Roubini szerint a befektetők túlságosan is optimistává váltak, pedig most is megvan a komoly veszélye annak, hogy olyan lassulás következik, ami az elmúlt években már komoly korrekciókat okozott a részvénypiacokon. Trump, Kína, Európa és a geopolitikai fejlemények szerepelnek a komoly kockázatok listáján.

Lovas-Romváry András, 2017. június 6. kedd, 18:29

Az elmúlt két évben kétségtelenül nőtt a világgazdaság, azonban a növekedés ingadozott a gyors bővülés és a lassulás időszakai között - írja Nouriel Roubini a Marketwatchon. A professzor emlékeztet, hogy az ilyen lassuló periódusok időszakában az amerikai részvénypiac nagyjából 10 százalékos korrekciót produkált. A kérdés szerinte az, hogy most is egy ilyen időszaknak nézünk-e elébe, vagy pedig végre a meglehetősen hektikus fellendülés a világgazdaságban végre stabilizálódni tud-e.

Az első ilyen korrekciók periódusra 2015 augusztusában és szeptemberében került sor, amikor nagyon sok megfigyelő attól tartott, hogy a kínai gazdaság hirtelen lassul és kemény lendolás lesz a vége - emlékeztet Roubini. A második ilyen időszak 2016 januárja és februárja volt, a félelmeket akkor is a kínai gazdaság kilátásai táplálták. Igaz, akkor a befektetők nem csak Kína, de az amerikai gazdaság esetleges botlása, az összeomló olaj- és más árupiaci árak esése miatt is féltek, s tartottak a gyors amerikai kamatemelésektől, valamint a negatív kamat politika nem várt negatív hatásaitól Európában és Japánban.

Mindegyik ilyen korrekciós periódusban nagyjából két hónapnak kellett eltelnie, mire a részvényárfolyamok végre pozitív fordulatot tudtak venni. A félelmek ugyan nem tűntek el, de a jegybankok tovább lazítottak, illetve az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szünetet tartott a kamatemelésekben, s ez is sokat segített - írja a professzor.

Hasonló lehetett volna a brexit-szavazást követő pánik kifutása is, azonban ez sokkal gyorsabban lecsengett, s nem okozott globális korrekciót. Ennek két oka lehetett, az egyik, hogy az Egyesült Királyság gazdaságának már nem akkora a súlya globálisan, a másik, hogy közben a jegybankok szorgosan tovább lazítottak a kritikus időszakban.

Pörög a globális gazdaság

Tény, hogy globális gazdaság már Donald Trump tavaly novemberi megválasztása előtt egy újabb növekedési periódusba lépett, igaz olyanba, ahol a fejlett és feltörekvő gazdaságok egyaránt a szokásosnál lassabb ütemben bővültek. Elképzelhető, hogy jelenleg azt éljük meg, amit az IMF legutóbb az "új közepesnek" nevezett, vagy amit a kínaiak az "új normálisnak" hívnak, amely a gazdaságok alacsony potenciális növekedési lehetőségeit jelenti. Azonban az utóbbi időben a növekedés lendületet kapott az Egyesült Államokban, az eurozónában, Japánba és a fontosabb feltörekvő piacokon is - folytatja a szakértő.

Köszönhetően az újabb élénkítő intézkedéseknek a kínai gazdaság bővülése stabilizálódott. Az olyan feltörekvő országok, mint India és más ázsiai országok, de még Oroszország és Brazília is (amelyek recessziót éltek át 2014 és 2016 között) jobban teljesítenek.

A lényeg az, hogy már mielőtt a Trump megválasztását követő rally és a refláció (gazdasági növekedés inflációval párosulva) téma megjelent volna a piacokon, láthatóak voltak a jelei a növekedés újabb szakaszának. A friss gazdasági adatok azt támasztják alá, hogy a növekedés világszerte gyorsulni fog. Pont emiatt nem zárható ki annak a kockázata, hogy ez a gyorsuló növekedési szakasz ismét csak egy lassulásba fog hamarosan átcsapni, ha a lefelé mutató kockázatok testet öltenek - figyelmeztet Roubini.

A Trump-veszély

Az egyik ilyen lehet az a túlzott optimista hozzáállás, amelyet Trumppal kapcsolatban tanúsítanak a piaci szereplők. Roubini szerint az amerikai elnöknek nem fog sikerülni megvalósítania azokat a radikális elképzeléseit, amelyek szerinte az amerikai gazdaságot nagyobb lendületbe tudnák hozni, vagy ha meg is valósulnak, azok hatása csak korlátozott lesz. Roubini úgy véli, a Trump-kormányzat költségvetési elképzelései ellenére az amerikai gazdaságnak gyakorlatilag nincs esélye arra, hogy a 2 százalék körüli növekedési üteme 3 százalékra emelkedjen.

Eközben a piacok viszont alulbecsülik Trump javaslatainak kockázatait. Az amerikai kormány például még mindig törekszik különböző protekcionista intézkedések megvalósítására, amelyek kereskedelmi háborút robbanthatnak ki. De ott vannak a bevándorlást szigorító lépések is, amelyek egyértelműen károsak a gazdasági növekedésre a munkaerő-kínálat csökkenésén keresztül. Ráadásul az elnök nem fukarkodik az olyan ötletekkel, amelyek tovább is élénkíthetik a gazdaságot, de mindezt egy olyan időszakban, amikor az már amúgy is a teljes foglalkoztatottsághoz közeli állapotban van.

Ez könnyen arra sarkallhatja a Fed-et, hogy gyorsabban emeljen a kamatokon, ami viszont visszafoghatja az amerikai gazdaság fellendülését az emelkedő kamatokon és az erősebb dolláron keresztül.

Trumpnak sikerült fiskális oldalról olyan bizonytalanságot teremtenie, amely mellett a Fed könnyen hibázhat. Ha nem emel elég gyorsan, elveszthetik az infláció felett a kontrollt. Ekkor már olyan gyorsan kell majd kamatokat emelni, hogy az könnyen taszíthatja recesszióba az amerikai gazdaságot.

Ha viszont túl lassan emelnek, annak is megvannak a kockázatai, amelyeket jól ismerünk: komoly eszközár buborék és annak minden negatív következményei formájában, lefagyó hitelpiacok, növekvő munkanélküliség, csökkenő fogyasztás és a többi, amelyek végül deflációhoz vezetnek.

Roubini szerint a jelenlegi Fed-elnök, Janet Yellen valószínűleg nem fog rosszat lépni. Azonban Trumpnak hamarosan alkalma nyílik öt, esetleg hat tagot is lecserélni a Fed kormányzótanácsában. Ha rosszul választ, akkor a komoly monetáris politikai hibák esélye jelentősen megnő.

A geopolitikai kockázatok

A piacok eközben alábecsülik a geopolitikai kockázatokat is, amelyek közül nem egy Trump zavaros és kockázatos külpolitikájának következménye - véli a szakember. Bármelyik olyan helyzet, amelyben az Egyesült Államok katonailag érintett lenne destabilizálhatja a globális gazdaságot. Ezek közül a potenciális konfliktusforrások közül most egy Észak-Koreával szembeni lépés tűnik a legvalószínűbbnek.

De ott van egy Iránnal szemben kirobbanó diplomáciai vagy katonai konfliktus lehetősége is, amely az olajpiacon okozhatna sokkot. Továbbá benne van a pakliban a Kínával szembeni kereskedelmi háború lehetősége is, amely egy nagyobb geopolitikai konfliktussá is terebélyesedhet.

A kínai veszély

Eközben nem múlt el a kínai gazdaság felől fenyegető veszély sem - állítja Roubini. Kína gazdasági növekedésének stabilizálása érdekében ismét a hitelekből finanszírozott befektetések ösztönzésének eszközéhez nyúlt. Ez azt jelenti, hogy már középtávon is több rossz eszközzel, hitellel és túlkapacitásokkal kell számolnia a kínai gazdaságnak.

Mivel a Kínai Kommunista Párt idei kongresszusán a növekedés és a gazdasági stabilitás leszek majd a fő témák, a növekedés kiegyensúlyozottsága és a strukturális reformok kérdése érthető módon a háttérbe szorul majd. Azonban ha Kínában nem indítják be be a strukturális reformokat és nem gátolják a hitelállományok masszív növekedését, hamarosan újra a kemény landolás kockázatával kell majd számolni.

...és ott van még Európa

A holland és a francia választások (valamint a német választásokkal kapcsolatos várakozások) úgy tűnik valóban csökkentették az esélyét annak, hogy Európában a populista erők veszik át a hatalmat. Azonban az eurozóna gazdaságának még mindig megvannak a komoly problémái, s a valutaövezet dezintegrációjával kapcsolatos félelmek azonnal visszatérnének, ha például Olaszországban a következő választásokon az Öt Csillag Mozgalom győzne ősszel.

