Ezért ragadtak be a Waberer's részvények

Nem tudnak emelkedni a tőzsdei bevezetés óta a Waberer's International részvényei. De esni sem. Ennek most kiderült az oka.

Lovas-Romváry András, 2017. július 17. hétfő, 13:44

A Waberer's részvények tőzsdei bevezetésük óta felfelé nem tudtak elrugaszkodni az 5100 forintos kibocsátási árfolyamtól, cserébe viszont nem is zuhantak be az alá. Ez utóbbinak ki is derült az oka, a társaság bejelentése szerint ugyanis a bevezetés óta a forgalmazók az Erste Bank Bedfektetési Zrt. közreműködésével stabilizációs ügyletek keretében összesen 117 alkalommal vásároltak vissza a részvényekből.

A stabilizációs üzletek keretében csütörtök délutánig összesen 72 128 darab részvényt vásároltak. A portfolio.hu számításai szerint a tőzsdei forgalom 23 százaléka volt a kibocsátás óta ezeknek a stabilizációs vásárlásoknak köszönhető.

Emlékezetes, hogy a Waberer's részvények csak a kibocsátási ársáv alján találtak gazdára az értékesítés során, s az eredetileg eladni tervezett mennyiség csak egy része ment el. A kibocsátás során és azóta napvilágot látott elemzői anyagok érdekes befektetési lehetőségnek találták a Waberer's részvényeket és az iparági összehasonlításban kifejezetten olcsónak. Saját számításaink ugyanakkor nem találták ennyire olcsónak a cég részvényeit.