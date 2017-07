Ezért veszik a Konzumot, avagy Mészáros Lőrincet a tőzsdén

Az Opimus mellett egy másik tőzsdei társaság, a Konzum nagytulajdonosai között is feltűnt idén márciusban Mészáros Lőrinc, s a hatás itt sem maradt el, elképesztőt emelkedett a részvények árfolyama. De mi is van a Konzumban, amitől ennyire lelkesek a tőzsdei befektetők?

Lovas-Romváry András, 2017. július 13. csütörtök, 16:43

Ajánlom

A Konzum részvények sokáig a tőzsde alvópapírjai között voltak, forgalmuk elenyésző volt, árfolyamuk alig 25 forint körül járt a tavalyi első félévben. Aztán alapvető változások zajlottak le a korábban pécsi, ma már budapesti központú cég életében, s a részvények elképesztő, 100-szoros drágulást produkáltak.

A növekedés motorja itt is Mészáros Lőrinc tulajdonosként való megjelenése volt, ez az, ami annyira megmozgatta a befektetők fantáziáját, hogy korábban elképzelhetetlen áron is hajlandók vásárolni a cég részvényeiből.

A Konzum mára annyira átalakult, hogy igazából az alaptőke-leszállítások, leányvállalati részesedés értékesítések és új részesedés szerzéseket követően gyakorlatilag csak a neve egyezik meg a két évvel ezelőtti tőzsdén jegyzett társasággal, így annak számaival nem is érdemes foglalkozni, amikor a mostani cég szerkezetéről szeretnénk képet kapni.

A változások motorja Jászai Gellért mostani elnök-vezérigazgató volt, aki részesedést is szerzett a társaságban (közvetlen részvénytulajdona jelenleg 10,43 százalékos közvetlen befolyást biztosít számára a társaságban). A tulajdonosi struktúra folyamatos átalakulásával most nem szeretnénk terhelni az olvasókat a jelenlegi helyzet egy nyilvános vételi ajánlat lezárását követően a következő:Konzum PE Magántőkealap, amelyet a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. kezel 45 százalékos, Jászai Gellért 10,43 százalékos, Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos befolyással rendelkezik a társaságban. (Tegnapi bejelentés szerint a Konzum PE Magántőkealap 2 százalékot eladott a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek, ezzel részesedése 43 százalékra csökkent. A tranzakció árfolyamát nem jelentették be.)

És mi van a cégben?

A Konzum Nyrt. a konszolidált beszámoló zárásakor alapvetően kisebbségi részesedéssel rendelkezett több cégben is, illetve a KZBF Invest Kft-ben 90 százalékos tulajdonrészt tudhatott magáénak. A KZBF Investben lévő részesedés azért fontos, mivel ez a cég tavaly októberben megszerezte az egykor Leisztinger Tamás érdekkörébe tartozó Hunguest Hotels részvényeinek 32,059 százalékát.A kisebbségi részesedései a következő cégekben voltak, KPRIA Magyarország Zrt., Konzum Management Kft., Konzum Alapkezelő Zrt, Legatum '95 Kft., BLT Group Kft., BLT Ingatlan Kft.

Melyik cég miért fontos?

A KPRIA Magyarország Zrt-ről az Opimusról szóló cikkünkben már említést tettünk. E szerint a sajtóban megjelent értesülések szerint egy cseh atomenergetikai cég leányvállalata, a portfolio.hu szerint a készülő paksi beruházásokkal van kapcsolatban a tulajdonszerzés. Ugyanakkor a cég tavalyig gyakorlatilag alvócég volt.A KZBF Investről egyelőre annyit tudni, amit a Hunguest Hotelsszel kapcsolatos részesedéssel kapcsolatban leírtunk, annak ellenére, hogy a szállodalánc 32,059 százalékos részesdése benne van, saját tőkéje minimális. A tavaly év végi beszámolójából annyi derül ki, hogy ugyan rendelkezik 3,38 milliárd forintos részesedéssel kapcsolt vállalkozásban, de ezzel a vagyonnal szemben 3,371 milliárd forintnyi kötelezettség áll szemben.A Konzum Management Kft-ről annyit tudni, hogy jelenleg benne található az Opimus 15,86 százaléka. S azt, hogy 76 százalékban birtokol egy BLT Group Zrt. nevű céget, amely a tavaszi bejelentések szerint megszerezte a Balaton Tourist Kft, a Balatontourist Camping kft, és a Balatontourist Club Camping Kft. 100 százalékát.

A Konzum Alapkezelő Zrt. legfőbb erénye, hogy ő kezeli a Konzum PE nevű magántőkealapot, aki pedig magának a Konzumnak is 45 százalékos tulajdonosa, mint már leírtuk. Azonban nem csak ez van benne, hanem az idén tavaszi bejelentések szerint egy nyilvános vételi ajánlatot követően az Opimus 24,54 százalékos részesedése is. Tehát van egy Konzum Alapkezelő, aki kezeli (de nem birtokolja!!!) a Konzum PE-en keresztül a Konzum és az Opimus egy jelentős részét. De ez az alapkezelő június elejével átvette az MKB Bank 45 százalékát birtokló Metis Magántőkealapot is.A Konzum részéről ezen kívül felhívták a figyelmünket, hogy a Konzum Alapkezelő kezelésében lesz az MNB engedélyét követően a Metis II. Magántőkealap is, amelyben benne van az MKB további 4 százaléka. A Konzum PE Magántőkealap ezen felül birtokolja a Hunguest Hotels Zrt. 70,2 százalékát is.

Hoztam is cégeket a tőzsdére, meg nem is

A Konzum tehát amint a részesedésekből látszik, jelenleg egy olyan cég a Budapesti Értéktőzsdén, amely a korábban bemutatott Opimiusban áttételesen tulajdonrésszel rendelkezik, illetve alapkezelőjén keresztül kezel egy olyan alapot, amiben benne van az Opimus egy része (24,53 százaléka). Másrészt egy csomó cég kisebbségi részesedésével rendelkezik, de egyikben sem birtokol meghatározó, többségi tulajdonrészt. Ezek jövőbeni teljesítményét nehéz megbecsülni.

Mivel végső soron egyik cégben sincs többségi részesedése a társaságnak, ezért egyelőre konszolidálnia sem kell azokat. A Konzumnak nyeresége a végén az egészből akkor lehet, ha a felsorolt cégek nyereséget termelnek, s ezek a cégek a megtermelt nyereséget osztalékként ki is fizetik tulajdonosaiknak.

Nehézséget okozhat a Konzum értékének meghatározásában az is, hogy például a nyilvános információk alapján lövése sem lehet senkinek arról, a Konzum Alapkezelő (amelynek többségi tulajdonává immár Mészáros Lőrinc vált) milyen díjazás mellett kezeli például a Metis Magántőkealapot, akié az MKB 45 százaléka. A Konzum maga nem birtokolja az MKB 45 százalékát, hanem csak egy alapkezelő cége van, aki kezel egy magántőkealapot, amiben benne van az MKB részvénycsomag.

Akkor milyen az árazás visszatekintő adatokkal?

De azért próbáljuk meg elvégezni a fundamentális értékelést saját tőke és eredményalapon a Konzum-csoportra, nem túl tankönyvi módon. A nyilvánosan hozzáférhető adatokból ez látszik, amit a melléklet táblázat mutat a Ceginfo.hu adatai alapján. Az, hogy ezt az egész csoportot most már szőröstül-bőröstül, Hunguest Hotelsostul, Balatontouristostul mekkora hitelállomány terheli, nem tudjuk.

Konzum-adatok Ceginfo.hu alapjánCeginfo.hu Konzum-adatok Ceginfo.hu alapjánCeginfo.hu

Az adatokból jól látszik, hogy 2500 forintos árfolyamon 50 milliárd forintos kapitalizációval a tavalyi adatok alapján a cégcsoport erősen túlértékeltnek tűnik. (A Konzumra eső tavalyi eredményekből és sajáttőke értékekből adódó árazási mutatók kiszámolását ezúttal az olvasókra bízzuk.) Ugyanazt kehet elmondani róla, mint az Opimusról, ha valaki ilyen szinten vásárol fundamentális meggondolásból, akkor az azért teszi, mivel a következő években a cég gazdálkodási mutatóinak drasztikus, nagy ütemű, szinte egyedülálló javulására számít.