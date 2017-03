Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Felrobbanhat az euró, megkezdődött a menekülés

Nagy emelkedésen vannak túl december eleje óta a német államkötvények, holott a logika azt diktálná, hogy essen az árfolyamuk. Ennek magyarázata az lehet, hogy a befektetők német állampapírok vásárlásával próbálják bebiztosítani magukat Marine Le Pen választási győzelme esetére, amely rosszabb esetben az eurózóna szétesését is magával hozhatná - véli a Saxo Bank szakértője.

Nagyon nem stimmel az, ami a német államkötvények árfolyamával történik az elmúlt időszakban, a fundamentális fejlemények ugyanis nem indokolják azok december óta tartó, szinte folyamatos áremelkedését és hozamuk csökkenését - véli Michael Boye, a Saxo Bank kötvénypiaci szakértője. Úgy véli, elsősorban a politikai bizonytalanság és a Marine Le Pen esetleges választási győzelmével kapcsolatos aggodalmak lehetnek azok, amelyek negatív hozamok mellett is a német kötvények vásárlására sarkallják egyre inkább a befektetőket.

A fundamentumok nem indokolják

Az adatok alapján ugyanis úgy tűnik, az eurózóna gazdaságaiban végre begyorsulhat az évek óta nagyon lanyha növekedés, ennek ellenére a meghatározó téma a jelek szerint a politikai bizonytalanság és instabilitás maradt a piacokon. Annak ellenére is, hogy a javuló fundamentumok, a fogyasztói bizalom alakulása mást indokolna - emeli ki a szakember. Ráadásul Donald Trump megválasztása óta a reflációs téma (tehát a beinduló gazdasági növekedés, emelkedő infláció mellett) került előtérbe a tengerentúlon, s ez erősítheti a kedvező jeleket. A Fed a mostani várakozások szerint idén már két ízben is kamatot emelhet.

Ezekből az következne, hogy a kötvényhozamok emelkednek és az árfolyamok csökkennek. Ráadásul az ECB a nagy optimizmusra úgy reagált januárban, hogy hozzányúlt eszközvásárlási programjához, s annak mennyiségét csökkentette. Várakozásaink szerint ezt az év hátralévő részében többször is megismételheti - véli Boye.

Mindezek ellenére a Bundok, a német államkötvények árfolyama az éves csúcsok közelében jár, ami rekord alacsony hozamszintet jelent. A kétéves Bund ezen a héten soha nem látott alacsony, mínusz 0,96 százalékos hozam mellett cserélt gazdát.



A makroadatok eközben nem azt mutatták, hogy hirtelen megtorpant volna a gazdasági növekedés.

A múlt héten az eurozóna kompozit feldolgozóipari Beszerzési Menedzserindexe (a gazdasági szereplők hangulatát legjobban jelző mutató) többéves csúcsra emelkedett, 55,5 pontra. Ezzel párhuzamosan a német IFO intézet Német Üzleti Klíma indikátora 111 pontra ugrott, ami 2011. óta nem látott magas érték.

De a részvénypiacok sem azt mutatják, hogy a befektetők nagyon pánikolnának a politikai kockázatok miatt. A német DAX index 12 000 pont fölé kapaszkodott, utoljára 2015. elején járt ilyen magasan a mutató, s egy év alatt 24 százalékot emelkedett. A Dow Jones Industrial tegnap már 21 000 pont felett volt, s 6 százalékot drágult idén a Trump-kormányzattól várt gazdasági élénkítőcsomagok hatására.

Az ECB nem támogat

Ezekhez jön még az is, hogy az ECB januárban jelezte, kötvényvásárlásai során eltérhet és valószínűleg el is fog térni a tőkesúlyoktól. Ez azt jelenti, hogy kapitalizációjuk által indokoltnál többet vesz majd a spanyol, olasz, portugál és esetleg görög kötvényekből, míg például a németekből kevesebbet. Elvileg ez alapján is a német kötvények árának esését lehetne várni.

Így semmi más nem indokolja a német kötvények áremelkedését, mint a politikai bizonytalanság. Az EU-t foglalkoztató két nagy ilyen kérdés közül az egyik azonban - a görög államadósság kérdése - időközben rendeződni látszik, miután Athén belement abba, hogy új tárgyalásokat kezdjen az EU-val. A megnyugvás egyébként látszik a görög kötvények árfolyamán is, a 10 éves államkötvény hozama január vége óta első ízben 7 százalék alá süllyedt.

Franciaországban a mostani helyzet alapján azt lehet várni, hogy a legesélyesebb jelölt a független Emmanuel Macron lesz. A mostani adatok alapján 61 százalékos a népszerűsége a 39 százalékon álló Marine Le Pennel szemben. Ez utóbbi adatok napvilágra kerülése után egyébként csökkent a francia és a német kötvényhozamok különbsége, azonban a radikális jobboldali jelölt esélyei a jelek szerint még mindig kísértik a kötvénybefektetőket.

Jön a német márka?

Ez érthető is, hiszen egyik fontos választási ígérete szerint kiléptetné Franciaországot az eurozónából, s frankban denomináltatná az ország államadósságát. A Standard & Poor's szerint ez államcsődhöz vezetne, s az eurózóna felrobbanását, vagy legalábbis alapos átalakulását eredményezné - írja a Saxo Bank szakembere.

Ennek kockázata ellen az egyik lehetséges védelem, ha a befektetők német államkötvényeket vásárolnak, hiszen a feltételezések szerint az új, immár német-domináns euró, vagy az új német márka erősebb deviza lenne. Boye szerint ez állhat a német kötvények jelenlegi áremelkedése mögött. Ez a drágulás azonban könnyen a visszájára fordulhat, hacsak Le Pen nem produkál egy Donald Trumpénál is nagyobb fordulatot a választási kampány során.

A cikk megjelenését a Saxo Bank támogatta.

(A borítókép forrása: katjen/Shutterstock.com)