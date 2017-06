Földbe állt a Snapchat

Rekord mélyen álltak meg az öntörlős fotós-videós applikáció részvényei csütörtökön. Már a bevezetési árfolyamára esett az árfolyama, de aggódni még nem kell. Még.

Szabó Dániel, 2017. június 16. péntek, 13:37

A Facebook tőzsdei jegyzésének árfolyamváltozásához hasonló pályán mozognak egyelőre a Snapchat részvényei: a márciusban a New York-i piacra bevezetett papírok kezdő árfolyama 17 dollár volt és csütörtökön is pontosan ennyin zárt.

Pedig ígéretesen indult a tőzsdén a közösségi alapú applikáció, mert az első teljes kereskedési napján 24,48 dollárra emelkedett. Utána viszont 19-23 dolláros sávban mozgott. Június eleje óta viszont folyamatosan csökkent, szerdán záráskor még 17,9 dollárért jegyezték.

Aggódni viszont nem kell, mert a már említett Facebook is hasonló első három hónapot produkált, sőt, a teljes első évét a bevezetési ára alatt töltötte. Most viszont már annak a négyszeresét éri. A közösségi oldalak, applikációk részvényeivel jellemzően bizalmatlanabbak az amerikai tőzsdéken, ezért a Snapchatért is csak akkor érdemes izgulni, ha az első éve után sem erősödik vissza.

A techcég megítélése leginkább azon múlik, hogy az ingyenes program hogyan tudja népszerűsíteni fizetős szolgáltatásait. Valamint az is nagy kérdés, hogy sikerül-e elérnie, hogy a felhasználók magukat reklámfelületté tegyék. A Facebook-tulajdonban lévő Instagramnak ez csak több évnyi jelenlét után jött össze.