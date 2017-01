Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Földindulást várnak a szomszédban

A cseh jegybank vezetői hisznek abban, hogy nem fog megismétlődni a svájci frank árfolyamküszöbének eltörlése után tapasztalt devizapiaci földindulás akkor, amikor végre eltörlik a cseh korona árfolyamküszöbét. A befektetők mindenesetre hevesen spekulálnak az eseményre, a jegybank pedig egyre intenzívebben interveniál.

A jelenlegi helyzetben még mindig úgy gondoljuk, hogy az év közepe lehet a megfelelő idő az euró/korona árfolyamban meglévő küszöb eltörlésére - próbálta hűteni a várakozásokat Lubomir Lazal, a cseh jegybank kormányzótanácsának tagja a Euromoney bécsi konferenciáján. A jegybankár szerint a korona árfolyamküszöb eltörlésekor nem fog megismétlődni az a két éve látott devizapiac földindulás, ami a svájci frank/euró árfolyamküszöb eltörlését követte.

Emlékezetes, a svájci jegybank hosszú időn keresztül 1,2-es szinten egy korlátot állított fel az euró/svájci frank keresztárfolyamban, hogy megakadályozza deviza nem kívánt felértékelődését. A piac annyira hitt az árfolyamküszöb tartósságában, hogy a befektetők a küszöb közeledtével tömegesen nyitottak a svájci frank gyengülésére játszó pozíciókat. Ugyanakkor a svájci jegybank két évvel ezelőtt váratlanul eltörölte a küszöböt, a frank hirtelen erősödésnek indult, ezzel hatalmas veszteségeket okozva világszerte a devizapiac spekulánsoknak (egyes feltételezések szerint a híres hazai brókercsődök során például az eközben keletkező veszteségek voltak az utolsó szegek a csaló cégek koporsóján).

Lazal szerint a cseh korona piacán teljesen más a helyzet, a piac most ugyanis számít a küszöb eltörlésére és ennek megfelelően pozicionálja magát. Ő úgy véli, a korona már most is jelentősen túlvett, túl sokan vettek ugyanis koronát arra spekulálva, hogy ugyanaz történik majd mint a svájci franknál.

A jegybank egyre nagyobb felértékelődési nyomással szembesül, különösen a tavaly év végi, a vártnál valamivel magasabb inflációs adatok nyomán. Novemberben ugyanis váratlanul 1,5, decemberben pedig 1,9 százalékra ugrott a fogyaszti ár éves növekedése, s ez már közelebb van a Cseh Nemzeti Bank 2 százalékos inflációs céljához. Ugyanakkor a cseh jegybank kormányzója, Jirzi Rusnok egy hét eleji interjúban igyekezett hűteni a kedélyeket mondván, a 2 százalékos inflációs cél azt jelenti, hogy hosszabb időn keresztül e felett kéne alakulnia a pénzromlás ütemének ahhoz, hogy lépjenek. A Reuters szerint kijelentette, hogy nagyon határozottan ragaszkodnak az árfolyamküszöb fenntartásához az első negyedévben (Lazal ennél későbbi időpontot jelölt meg).

A Reuters szerint eközben a Cseh Nemzeti Bank friss mérlegadatai arra utalnak, hogy január első tíz napjában hevesen kellett interveniálnia a piacon a korona erősödésének megelőzése érdekében. A megkérdezett elemzők szerint az euró/korona reális keresztárfolyam 5 százalékkal lehet a jelenlegi, 27-es szint alatt. Ugyanakkor a jegybank azt ígérte, hogy a küszöb eltörlése után sem engedi azt a küszöb bevezetése előtt látott 25,5-ös szintig erősödni.

Az eddigi hivatalos adatok szerint az árfolyamküszöb megléte alatt 2013 novemberétől 2016 novemberéig összesen 30,1 milliárd eurót vásárolt a Cseh Nemzeti Bank koronáért.