Fontos bejelentést tett a magyar milliárdos

A Waberer’s International Zrt.-t alapító Waberer György arra készül, hogy felmondja volt cégével a névhasználati szerződést.

Szakonyi Péter, 2017. június 20. kedd, 18:10

Nagy figyelmet keltett a Waberer's tőzsdei bevezetésének hétfői bejelentése. A többször elhalasztott lépést végül a cég jelenlegi tulajdonosa, a Mid Europa tette meg. (Az alapító Waberer György tavaly nyáron eladta részesedését, és azóta nem vesz részt a társaság vezetésében sem.)

A Budapesti Értéktőzsde életében mérföldkőnek tartott bevezetést a Waberer's elmúlt években nyújtott jó teljesítményével, hatékony működésével és piaci részesedésével támasztották alá a hétfőn megtartott befektetői fórumon is, amelyet a Portfolio.hu szervezett. A fuvarozási cég adatai valóban ígéretesek: 3500 kamion, európai lefedettség, gazdaságos üzemméret, organikus és vállalatfelvásárlással támogatott növekedés. A részvényjegyzési periódus kapcsán nem érdektelen a kockázatok számbavétele sem - annál is inkább, mivel ezek jó részét, korrekt módon a 463 oldalas kibocsátási tájékoztató is felsorolja (a dokumentum döntő hányada angolul íródott, a magyar rész alig harminc oldal). A részvényjegyzési időszak június 29-én zárul, az első kereskedési nap várhatóan július 6. lesz.

Miből jön a nyereség?

A cégcsoport árbevétele 2014 óta folyamatosan nőtt, 496,2 millió euróról 2016-ra 572,4 millió euróra. A befektetési tájékoztatóban ugyanakkor a tavalyi bevételhez már hozzácsapták a Waberer's Biztosító és a most megvásárolandó lengyel Link szállítmányozási cég eredményeit. E kettővel együtt az árbevétel 676,1 millió euróra hízott, ami csaknem 30 százalékos növekedést jelentene a 2015-ös évhez képest.

A fuvarozási üzletág tavaly 7 millió eurós veszteséggel működött, a biztosító ugyanakkor 11 millió euró nyereséget produkált tavaly. Összehasonlításul érdemes megjegyezni, hogy a szállítmányozási üzletág 2015-ben még 12 millió eurós profittal zárt. Az eredményesség csökkenésére figyelmeztet az egy részvényre jutó nyereség is: 2015-ben ez 0,78 euró volt, tavaly viszont már csak ennek közel fele: 0,43 euró.

Eltűnik a márkanév

A tájékoztatóban három oldalon át sorolt kockázatok mindegyike megfontolandó, de ezek közül ez egyik különösen figyelemre méltó:

A csoport márkaneve védjegyszerződés hatálya alá tartozik, amelynek alapján használati jogát a csoport nem biztos, hogy a jövőben is meg tudja tartani.

Márpedig Waberer György kedd délután bejelentette: a Waberer's márkanév és cégnév használatának jogát az erről rendelkező szerződés lejártakor, azaz 2018 nyarán felmondja.

A névhasználati jogot a nagyvállalkozó a vállalat maradék mintegy 40 százalékával együtt adta át az új tulajdonosnak, korábbi befektetőtársának, a Mid Europa befektetési cégnek. A zrt. alapítója és korábbi társtulajdonosa 2016 júniusában vált meg maradék részesedésétől.

Waberer a tervezett lépés kapcsán lapunknak elmondta: tavaly a tulajdon átruházásáról kötött megállapodás elválaszthatatlan eleme volt az európai nemzetközi közúti fuvarozás egyik legjobban ismert márkanevének használatáról szóló megegyezés.

Waberer György 2003 óta részvevője a 100 leggazdagabb magyar üzletembert rangsoroló kiadványnak. A Napi.hu idén májusban megjelent 2017-es listáján 70 milliárd forintra becsült vagyonával a 13. helyen állt. Ugyanezen lap befolyásbarométerén pedig a 25. helyre rangsorolták őt a kiadó által felkért politológusok.

