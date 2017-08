Fontos változás jön a Molnál szeptemberben

Szeptember 1-jén lép hatályba a Mol részvényfelaprózásáról szóló közgyűlési határozata - hívta fel a figyelmet a magyar olajtársaság csütörtökön, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

Szász Péter, 2017. augusztus 24. csütörtök, 19:09

A Mol április 13-án megtartott éves rendes közgyűlése az "A" sorozatú, egyenként 1000 forint névértékű törzsrészvények nyolcadolással történő, egyenként 125 forint névértékű törzsrészvénnyé való átalakítását hagyta jóvá. A közgyűlési határozat szeptember 1-jén lép hatályba - írja az MTI.

Az alapszabály módosításával kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet a közgyűlési határozat hatályba lépését követően benyújtják a cégbírósághoz. A cégbírósági bejegyzést követően a Mol külön hirdetményben tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a részvényfelaprózás kulcsdátumairól.

A részvények felaprózása előreláthatóan szeptember végéig zárul.

A közgyűlési előterjesztés a javaslatot azzal magyarázta, hogy a Mol-részvények 20 000 forint körüli tőzsdei árfolyama többszöröse a BÉT prémium szegmensét alkotó részvények 3500 forintos átlagos árfolyamának. A részvényfelaprózás jellemzően forgalom- és likviditásnövelő, a váltás utáni alacsonyabb árfolyam megkönnyíti a kisbefektetők kereskedését a Mol-részvényekkel. (Küzdenek a Mollal a horvátok)

Már több nemzetközi és magyar vállalat élt a részvényfelaprózás lehetőségével. Általában akkor került erre sor, amikor a részvények ára elért egy meghatározott szintet, például a Walmart a bevezetését követő 30 évben 11-szer 1:2 arányú részvényfelaprózáson ment keresztül, de az Apple, a Google és több más globális szereplő is sorra élt ezzel.

A részvényaprózás önmagában nem jelent garanciát a forgalom és az árfolyam emelkedésére, hiszen ez nem okoz semmiféle változást a cég értékében, így a részvényárfolyamra gyakorolt hatásnak is elvileg semlegesnek kellene lennie. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy az aprózás általában pozitívan hat, és hozzájárul adott vállalat részvényeinek forgalomnövekedéséhez (így történt ez a Walmart és a Google esetében is). Ezt támasztják alá a magyarországi példák is, a Richter és OTP esetében is szignifikáns ár-, likviditás- és forgalomemelkedés volt tapasztalható a részvényfelaprózás után.

A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, csütörtökön 0,87 százalékkal emelkedve, 23 755 forinton, éves maximumon zárt, az elmúlt egy évben a legalacsonyabb árfolyama 16 715 forint volt.