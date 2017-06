Gyorsan eltűnt 140 milliárd dollár

Pénteken nagyobbat, tegnap kisebbet estek a vezető technológiai részvények, s a befektetők máris azon aggódnak, végleg keresztet kell-e vetni nagy áremelkedésre. A vezető cégek értékéből eltűnt 140 milliárd dollár.

Lovas-Romváry András, 2017. június 13. kedd, 19:06

A hatalmas technológiai rally végét nem is, de a régóta esedékes korrekció kezdetét már vélik felfedezni az elemzők abban az eladási hullámban, amely pénteken söpört végig az amerikai technológiai szektor részvényeinek nagyágyúi között.

A Financial Times szerint a legnagyobb cégek részvényeinek (Apple, Amazon, Facebook Netflix, Alphabet/Google) árfolyama átlagosan 4 százalékot esett pénteken, ami 140 milliárd dollárral csökkentette azok piaci kapitalizációját.

Önmagában egy ekkora esés nem szokatlan a piacon, különösen igaz ez az átlagnál volatilisebben viselkedő technológiai szektorra. A kiemelt inkább annak köszönhető, hogy sokan úgy vélik, az utóbbi időben már feszültté váltak az árazások a szektorban (lefordítva nagyon drágák lettek a részvények a cégek teljesítményét mérő különböző mérőszámok alapján) még akkor is, ha a szektor az első negyedéves jelentések alapján jól teljesít.

A technológai részvények eddig az egyik legnagyobb húzóerőt adták idén az amerikai részvénypiacon. Az S&P 500-as részvényindex 8,7 százalékot emelkedett idén, s eközben annak technológiai cégeket tömörítő alindexe közel 22 százalékot.

A most elindult korrekció a technológiai szektorban már régóta esedékes volt, s ezen a héten is folytatódhat - mondta a lapnak Michael Wilson, a Morgan Stanley részvénystratégája. Ő azonban meg lenne lepve, ha ez jelentené a végét a nagy hossznak, tekintve az erős eredményeket. Michael AAron, az SSGA stratégája szintén egészséges korrekciónak hívta a jelenséget. Peter Kenny, a Global Markets Advisory szakértője szerint viszont a következő hetekben folytatódhatnak az eladások. Ő úgy látja, a szektor részvényei továbbra is kifejezetten drágák a többi papírhoz képest.

A csütörtöki csúcson az S&P Global Market Intelligence adatai szerint a technológiai szektor átlagos P/E (árfolyam/nyereség) mutatója a következő 12 hónapra várt eredményekkel 19-es volt, tavaly nyáron ez az érték még csak 16-on állt.

A Bloombergnek nyilatkozó szakértők eközben arra hívták fel a figyelmet, hogy most inkább egyfajta rotáció tapasztalható a piacon. Azaz miközben a befektetők eladnak a technológiai szektorban, más szektorokban vásárolnak. Szerintük e folyamat előző körének volt köszönhető a szektor április közepétől tapasztalt jó teljesítménye is, két hónap alatt 10 százalékkal emelkedett csütörtökig a Nasdaq 100-as index értéke.

Ez leginkább annak volt köszönhető, hogy a befektetők elkezdtek kiábrándulni a Trump-rallyból, korábban ugyanis az új elnöktől várt adóreformok és fiskális élénkítés hajtotta felfelé a részvénypiacot. Mivel ezek megvalósulása ha elhalni nem is, de késlekedni látszik, olyan szektort igyekeztek találni, ami ettől független és jó eredményeket produkál. Ez pedig a technológiai volt.