Gyűlnek a viharfelhők az olajpiacon

Az olaj piacán egyre gyűlnek a kockázatok - köztük a növekvő hatékonyság az amerikai palaolaj-kitermelésben, egyre több elektromos autó – , mégis meg lehet fogni jó oldalról a fekete aranyat. Például olyan olajipari cég részvényeibe is be lehet befektetni, amelyet nem érint az olajár - állítja Sándor Dávid, a KBC Equitas vezető elemzője, az NRGReport.com interjújában.​

K. Kiss Gergely, 2017. május 22. hétfő, 09:14

Az OPEC kvótacsökkentésének kitolását, a szakember szerint biztosra vehetjük: meg fognak állapodni, mert érdekük, hogy megállapodjanak. Ezt ráadásul nemrég az orosz és szaúdi energiaügyi miniszterek közös bejelentése is megerősíti, miszerint a két ország hajlandó lenne arra, hogy a kitermelés befagyasztását 2018. márciusig meghosszabbítsák - magyarázta a portálnak.

Korábban a szaúdiak nagyon kötötték az ebet a karóhoz, eszük ágában sem volt a kitermelésüket csökkenteni, aztán a duzzadó költségvetési deficit vélhetően más belátásra bírta őket. Vagy az, hogy nem akartak "egyedüli" elszenvedői lenni a piaci folyamatoknak. Amikor ugyanis az olaj árát 2016 elején a túlkínálatnak köszönhetően leverték, a spot (azonnali) árak nagyon alacsony szintre kerültek, a határidős árak viszont bőven 12-13 dollárral magasabban, 40 dollár környékén voltak.

A kínálati oldal elengedésével megcélzott palaolaj-kitermelőknek persze már ez is nagy érvágás volt, de ha a helyzet így marad, akkor ők az azóta elvégzett igen komoly költségcsökkentéseiknek köszönhetően 40-50 dolláros határidős olajár mellett már elkezdenek termelni. Miközben a sokkal inkább az azonnali olajárnak kitett szaúdiak tovább szenvedtek volna az igen nyomott árfolyamnak köszönhetően. Ezért nem véletlen talán, hogy a szaúdiak kitalálták, hogy segítenek enyhíteni a rövid távú túlkínálatot egy összehangolt lépéssel, hogy feltornázzák a spot árakat.

A nagyoknak sok mindent kell elhárítani

A jelenlegi helyzet mintegy 50-dolláros szintet előlegez meg, de Sándor szerint mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az amerikai palaolaj kitermelésnél - ami ugye, ezt az egészet kiváltotta - óriási mértékű hatékonyságnövekedés következett be, és ez komoly mértékben lehúzta a breakeven költségeket (az a költség, amely mellett a termelés nem jelent sem veszteséget, sem nyereséget).

Egyes iparági becslések szerint 2013 óta 50 százalék körüli költségcsökkentés volt megfigyelhető. Ennek köszönhetően mostanra már sok olyan palaolaj kitermelő van, aki a 30-40 dolláros szinten breakeven költségnél van, tehát megéri neki ezen a szinten kitermelni, sőt beruházni is. Nem véletlenül emelkedik tavaly június óta töretlenül az aktív fúrótornyok száma Amerikában, és van megint csúcsközelben az amerikai olajkitermelés.

Ilyen kockázatos piacon a tőzsdén lévő nagy olajtársaságoknak sok mindennel kell meg küzdeniük, az olajárhatáson túl a változó fogyasztással, az alternatív energiák térnyerésével. A befektetőknek érdemesebb az integrált olajcégek részvényei közül válogatni a tőzsdén, olyan társaságokét, amelyeknél van kutatás, kitermelés és finomítás is.

Ezek kiegyensúlyozott történetek, nem kell az olajár jövőbeli mozgására fogadnunk, hogy kedvező befektetési lehetőséget találjunk. Ilyen cég például a Mol is, de a nemzetközi piacon is találni hozzá hasonló helyzetben lévő társaságokat, amellett, hogy a globálisan nagy szereplők azért inkább kitermelés, mint finomító irányúak. Ilyen például az ExxonMobil is, ahol a kitermelésen korábban elért extrém profit felszívódott ugyan, de közben a vegyipari és finomítási rész kisebb mértékben valamennyit vissza tudod pótolni ebből.

Van, ahol igazán nagy a rizikó

Olyan lehetőség is van, hogy közvetlenül olajat vesz valaki olaj ETF-en (tőzsdén kereskedett alap) vagy olaj certifikátokon keresztül. Sándor Dávid szerint ezekkel az a probléma, hogy komoly veszteség tud képződni egyik hónapról a másikra, amikor gördítik a határidős olajárakat. A spot és határidős árak most közel vannak ugyan, de ezek bármikor ki tudnak tágulni, így viszont a későbbi határidőre való átgörgetésnél mindig veszteség képződik. Lehet spekulálni ilyen ETF-ekkel és "certikkel", de tisztában kell lenni azzal, hogy ennek ez a nagy kockázata.

Vannak más megoldások is, például az olajcéget tömörítő ETF-ek. Az Egyesült Államokban ilyen például az XLE ETF. Itt viszont értelemszerűen a vállalati kockázatokat futja a befektető. Annyival talán jobb a helyzet, hogy ezek az alapok eléggé diverzifikáltak, kitermelő és finomító profilú társaságokat tartanak Az XLE-ben például a Valero, a Tesoro vagy a Phillips 66 nagy finomítók is benne vannak, tehát ez az alap nem tisztán olajra alapoz, de azért elég közel áll hozzá.

Ígéretes a magyar multi

A mi régiónkban a PKN Orlen, az OMV, a Lotos - vagy akár kiegészíthetjük a sort a török Tuprasszal - óriásit emelkedett az idén, 20-40 százalékokról beszélünk. Ráadásul ismét nagyon jó negyedéven vannak túl. Itt beszállni már nem biztos, hogy annyira jövedelmező, érdemes körültekintően válogatni. Érdekesebb sztori a hazai Mol, amely az említett cégekhez képest még mindig kicsit lemaradó - értékelt Sándor Dávid.

A Mol papírjaiban ugyanis benne volt a CEZ részesedés eladása jelentette kockázat, és ezért nagyon sokáig nem tudott elrugaszkodni a részvény árfolyama. Ez aztán megszűnt, és ezért (is) nagyon optimisták vagyunk a Mol-al kapcsolatban. A régiós versenytársak árazásban bőven feszítettebbek, a Mol-ban cash flow termelés alapon is van potenciál, ráadásul egyértelműen jelentkezik a több lábon állás a társaságnál, gondoljunk csak a vegyipari értékesítésre, vagy a végfogyasztókat megcélzó fejlesztésekre (FreshCorner) is.