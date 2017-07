Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hamarosan véget érhet a bőkezűség - ez Magyarországnak is rosszat tehet

A régiós államkötvények nagyon jól hoztak a második negyedévben. A befektetőknek elvileg van miért aggódniuk, az Európai Központi Bank (ECB) ugyanis hamarosan már nem lesz ennyire bőkezű, s ez rosszat tehet nekünk.

A helyi devizában jegyzett államkötvények nagyon jól hoztak azoknak a befektetőknek, akik a régióban vásároltak - írja összefoglalójában a Bloomberg. A régiós, helyi devizában jegyzett államkötvények átlagos hozama a második negyedévben elérte számításaik szerint a 6,7 százalékot, s ezzel a legjobban teljesítő lett a feltörekvő piaci régiók közül.

A jó teljesítmény érthető. A régió gazdaságainak növekedési üteme a második negyedévben átlagosan négyszeresen haladta meg a német gazdaságét, s eközben a hozamok is jóval magasabbak annál, mint amit a német állampapírok nyújtani tudtak. Ez a koktél pedig nagyon sok befektetőt vonzott vissza a térség államkötvényeibe, mindezt azután, hogy egy éve még sok intézményi befektető nézett kedvezőbb lehetőség után a világ más tájain.

Kelet-Európát kedveljük

A nagy nemzetközi intézményi befektetők részéről azonban az elmúlt hetekben sorra láttak napvilágot az olyan nyilatkozatok, amelyek szerint a régió államkötvényei komoly értéket kínálnak. A Bloomberg szerint ezen a véleményen voltak a BlackRock, az Allianz Global Investors szakértői, s eközben a Morgan Stanley és a Credit Agricole devizastratégái a régiós devizákat a legjobban ajánlott befektetések között említették.

Kelet-Európát kedveljük, mivel itt a gazdaság fundamentumai legalább javulnak, s eközben a helyi kamatok még mindig hoznak valamit - mondta Sergio Trigo Paz, a BlackRock feltörekvő piaci kötvényosztályának vezetője.

Draghi szólt

Mario Draghi, az ECB elnöke június 28-i nyilatkozatában jelezte, az eurózónában tapasztalható reflációs folyamatok elegendő teret hagynak arra, hogy az központi bank csökkentse havi 60 milliárd eurós kötvényvásárlási programját. Erre válaszként emelkedésnek indult a német államkötvények hozama, egészen 0,6 százalékig jutott, ami 18 havi csúcsot jelent. A mozgás alaposan leszűkítette a német és a régiós államkötvények közötti hozamkülönbséget. A magyar tízéves papírok esetében ez kétéves, a lengyeleknél 11 havi mélypontra zuhant.

Bár a feltörekvő európai országok az ECB lazítási programjának legnagyobb haszonélvezői voltak, mégsem várható, hogy annak csökkentése elkerülhetetlenül visszaveti azok teljesítményét, csökkenő államadósságuk és javuló kereskedelmi mérlegük miatt - mondta Bebesy Dániel, a Budapest Alapkezelő szakértője a hírügynökségnek. Ugyanakkor szerinte még túl korai lenne az esetlegesen csökkenő likviditás régióra gyakorolt hatásait felbecsülni.

Az ECB egyébként a Bloomberg által megkérdezett elemzők többsége szerint még nem hoz konkrét döntést a héten az ösztönzőcsomag méretének csökkentéséről. Amiről megoszlanak a vélemények az az, hogy esetleg verbálisan szigorítanak-e. Ez annyit tenne, hogy például elhagyják a közleményükből azt a korábbi kitételt, amely szerint készek a kvantitatív lazítás növelésére, ha a körülmények megkívánják.

Ki fogják bírni

A kelet-európai gazdaságok az első negyedévben 2,85 százalékos átlagos növekedést produkáltak - emlékeztet az összefoglaló, ez a leggyorsabb ütem az elmúlt három évben, miközben a munkanélküliség legalább 1999 óta nem látott mélységbe süllyedt. Annak ellenére, hogy a bérek jelentős mértékben emelkedni kezdtek, az infláció üteme még mindig a jegybankok által kitűzött célszintek alatt tartózkodik, s ez lehetőséget biztosít arra, hogy a kamatokat is alacsony szinteken tartsák.

Ráadásul a dollárral szemben az elmúlt időszakban erőt mutató euró magához térése is jót tesz a régió devizáinak - mondta Naveen Kunam, az Allianz Global Investor portfólió-menedzsere. A lengyel zloty, a cseh korona és a magyar forint eközben egyaránt 10 százalékot erősödött idén az amerikai dollárral szemben - hívta fel a figyelmet. Szerinte a jó makrogazdasági háttér miatt a régió kötvénypiacai még akkor is ellenállóak lesznek, ha a világ a változó monetáris politikai környezetben újraárazza majd a fejlett piaci kötvényeket. Ez ahhoz vezethet, hogy a régió kötvényei továbbra is felülteljesítőek lesznek - tette hozzá.

