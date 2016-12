Hazavághatja Trump az év sztoriját

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A feltörekvő piacok nagyon jó befektetésnek is bizonyulhatnak jövőre. Azonban azt, hogy ez tényleg így alakul-e, végső soron az amerikai kül- és gazdaságpolitika döntheti el - írja összefoglaló elemzésében a CNBC.com.

A portál által megkérdezett elemzők nagyrészt egyetértettek abban, hogy a feltörekvő gazdaságok helyzete javulhat 2017-ben, s a gazdaság bővülésének üteme is erősödhet néhány országban, mindezt viszonylag stabil politikai környezetben és javuló vállalati nyereségek mellett. Azonban Donald Trump megválasztása után reális az a veszély, hogy az Egyesült Államok a korábbiaknál jóval protekcionistább gazdaságpolitikát folytat majd, s ez valós kockázatot jelent ezen országok számára - vélik a szakértők.

Még mindig látunk javulást a feltörekvő gazdaságok teljesítményében. Azonban ha Donald Trump kampány során elhangzott, a feltörekvő országok számára kedvezőtlen javaslatai valóban az amerikai politika napirendjére kerülnek, akkor jelentősen romolhat ezen országok megítélése - mondta Emily Whiting, a JPMorgan feltörekvő piaci portfólió menedzsere.

A feltörekvő piaci részvények árfolyama azonnal eséssel reagált Trump választási győzelmére. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a befektetők többsége szerint a Trump által javasolt korlátozások a Kínával való kereskedelemmel kapcsolatban negatívan hathatnának vissza szinte az összes feltörekvő gazdaságra.

Ezekben van fantázia

A Morgan Stanley elemzői szerint az ukrán, a brazil, az indonéz és a szerb államkötvények jelenthetnek vonzó célpontot a feltörekvő piaci államkötvények közül.

A brazil államkötvények esetében a magas hozamokat, az alacsony gazdasági növekedés mellett csökkenő inflációt emelték ki a befektetési bank szakemberi, akik folyamatos kamatcsökkenésre számítanak az országban. A Schroders elemzői egyetértenek velük, s kiemelték, hogy nem csak a brazil kötvények, de a részvények is jó befektetésnek bizonyulhatnak, profitálhatnak a csökkenő kamatokból. Hasonló okokból ők az orosz részvények vásárlását is jó ötletnek tartják. Szerintük a két ország helyzete hasonló, idén 2,5 százalék körüli mértékben csökkenhetett a gazdaságuk, azonban jövőre jöhet a pozitív fordulat.

A Credit Suisse szerint viszont Indonézia lehet a nyertes a feltörekvő országok között jövőre, elsősorban a nemrég elindított reformintézkedéseknek köszönhetően. A Credit Suisse elemzői is kedvelik az orosz részvényeket, amelyek az olajárak stabilizálódásából, a csökkenő inflációból és az Egyesült Államokkal való viszony javulásából egyaránt profitálhatnának. A befektetési bank szakértői a kínai részvényeket is vásárlásra érdemesnek vélik, úgy gondolják, hogy jövőre a kínai cégek eredményességében pozitív fordulat várható.

Trump keresztbe tehet

A pozitív jövőkép persze nem áll, ha valóban megvalósulnak a beígért szigorítások az Egyesült Államok részéről. Ha valóban drasztikusan erősödne az amerikai protekcionizmus, akkor azok az országok szenvednék ezt meg legjobban, amelyek gazdasága már amúgy is gyengébb - vélik a megkérdezett elemzők.

Ez elsősorban azokat az országokat jelenti, amelyek folyó fizetési mérlegének hiánya, illetve költségvetési hiánya magas. Ilyen Brazília, Dél-Afrika és Törökország. De rosszul járnának azok is, amelyek komolyabban függnek az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemtől, mint például Mexikó, Malajzia és Vietnam.

A Fed is közbeszólhat

A Trump által felvázolt gazdaságpolitika nem csak a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül árthat a feltörekvő országoknak - írja az összefoglaló. Elképzelhető ugyanis, hogy annak következtében a Fed a most vártnál gyorsabb ütemben emeli jövőre a kamatokat, s ez kedvezőtlenül hatna ezen országok devizáira is. Az elemzők szerint azonban az összes olyan kockázati tényezővel kapcsolatban, amelyet az új elnök politikája jelenthet csak akkor lehet majd tisztábban látni, ha már megtörtént az elnök hivatalos beiktatása is.