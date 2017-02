Hazavitték az aranyukat a németek, durva elméletek a háttérben

A tervezettnél gyorsabban zajlik Németország aranytartalékainak hazavitele, s eközben a legvadabb pletykák keringenek arról, miért is van erre egyáltalán szükség. Van aki az eurózóna szétesését vizionálja a lépésben, az orosz propaganda szerint a németeket becsapták, s véletlenül eladták New Yorkban tárolt aranyukat.

Az aranypiac és annak befektetői a többi tőzsdei spekulánsnál mindig is fogékonyabbak voltak a különböző összeesküvés-elméletekre, s ehhez most jó táptalajra leltek - hívta fel a figyelmet a CNBC.com.

A német Bundesbank ugyanis a múlt héten bejelentette, hogy a tervezettnél gyorsabb ütemben zajlik az ország aranytartalékának visszaszállítása Németországba. Már 583 tonna aranyat szállítottak vissza Frankfurtba Párizsból és New Yorkból, s ezzel év vége előtt a teljes német aranytartalék fele ismét az ország határain belül lesz, jóval az eredetileg célként kitűzött 2020 végi időpont előtt.

A Reuters egy korábbi összefoglalójában emlékeztet arra, hogy a hidegháború végén a német aranytartalék, amely meghaladja a 3200 tonnát, 98 százaléka külföldön volt tárolva. Ezt elsősorban az indokolhatta, hogy a német gazdaság erejét mutatni hivatott aranykészlet minél messzebb legyen földrajzilag is Moszkvától. A legnagyobb részt ebből a Bank of England trezorjaiban tárolták, azonban ezt már 200-ben hazaszállították a németek.

Az ok homályos

A német Bundesbank még 2013-ban jelentette be, hogy úgy tervezi, az aranytartalékok legalább fele ezentúl az ország határain belül kell legyen fizikai formában is.

A bejelentés óta a CNBC szerint két teória terjedt el a hazaszállítás okára vonatkozóan. Az egyik szerint az eurózóna sorozatos válságai során a német közvélemény egyre inkább azt szerette volna, ha a német gazdaság stabilitását is jelképező tartalékok minél nagyobb része van otthon. Sőt, vannak akik szerint az aranytartalékok akár az eurózóna felbomlása esetén biztosítékot is szolgáltathatnának egy új német márka kibocsátásához. Ennél is vadabb az a teória, amelyet többen is a Kreml-propaganda szócsövének tekintett Sputnik News hírügynökség terjeszt. E szerint ugyanis a New York-i Fedben tárolt német arany egy részét véletlenül eladták, s emiatt rendült meg a Bundesbank bizalma a többi jegybankban.

Az izgalmas feltételezésekhez képest a Bundesbank viszonylag unalmas magyarázatot adott a lépés 2013-as bejelentésekor. Hivatalos közleményük szerint az aranykészlet tárolásának új rendszerével két követelménynek szeretnének megfelelni. Egyrészt annak, hogy az aranytartalék belföldön segítsen bizalmat ébreszteni, másrészt hogy a tartalékok olyan helyszíneken legyenek, ahol azt szükség esetén viszonylag gyorsan és megbízhatóan lehet más devizák ellenében értékesíteni.

