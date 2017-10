Hiba lenne, ha a Bank of England emelné alapkamatát - elemzők

Londoni pénzügyi elemzők szerint a brit gazdaság ingatag helyzete miatt komoly hiba lenne, ha a Bank of England a monetáris tanács jelzéseinek megfelelően a közeljövőben kamatemelésbe kezdene - írja az MTI.

Szász Péter, 2017. október 16. hétfő, 20:34

Ajánlom

Valószínűbb, hogy a brit jegybank monetáris tanácsa még az idén - a legnagyobb eséllyel a novemberi kamatdöntős ülésen - 0,50 százalékra emeli az alapkamatot a tavaly augusztus óta érvényes 0,25 százalékos mélypontról, mint az, hogy a jelenlegi szinten hagyja az irányadó kamatlábat - írja az EY pénzügyi tanácsadó cég.

A tanulmány szerint korántsem az a meggyőződésük, hogy a kamatemelés lenne a helyes lépés a Bank of England részéről. A ház várakozása szerint ugyanis a jelenleg 3 százalék közelében járó éves infláció 2018-ban markánsan lassul a font gyengeségéből eredő inflációs átszűrődő hatás fokozatos enyhülésével, és a lanyha gazdasági növekedés a hazai eredetű inflációs nyomást is kordában tartja. A cég 2017 egészére 1,5 százalékos, 2018-ra mindössze 1,4 százalékos növekedést vár a brit gazdaságban.

Az elemzők ebben a környezetben azt valószínűsítik, hogy ha a Bank of England az idén emeli is alapkamatát, legalább egy évig, 2018 negyedik negyedévéig vár a következő kamatemeléssel.

A Bank of England legutóbb több mint egy évtizede, 2007 júliusában hajtott végre kamatemelést, alapkamata akkor 5,75 százalékon tetőzött. Az utána bekövetkezett hitelpiaci válság hatására azonban a jegybank hatalmas mennyiségi enyhítési programmal kísért gyors kamatcsökkentésbe kezdett, és 2009 márciusáig 0,50 százalékra - az addigi történelmi mélypontra - csökkentette alapkamatát.

A brexit-népszavazás sokkjának hatására a bank tavaly augusztusban újabb 0,25 százalékpontos kamatcsökkentést hajtott végre, kialakítva a jelenleg is érvényes 0,25 százalékos alapkamatot.

A tizenkét havi brit infláció azonban a múlt hónapban a várakozásokat meghaladva 2,9 százalékra gyorsult, és a Bank of England előrejelzése az, hogy októberben átlépi a 3 százalékot. A brit kormány által a jegybank számára előírt inflációs cél 2 százalék.

Mark Carney, a Bank of England kormányzója a minap a BBC rádiónak nyilatkozva kijelentette, hogy "viszonylag rövid időn belül" várható a jegybanki alapkamat emelése. Carney szerint a jegybankot az inflációs nyomás mellett aggasztják azok a jelek is, hogy ismét "felelőtlen" hitelkiáramlási dömping kezdődhet a brit gazdaságban. A kamatemelés azonban más nagy londoni házak szerint is hiba lenne.

Az Oxford Economics elemzői szerint egy kismértékű kamatemelés önmagában csak mérsékelten lassítaná a gazdasági növekedést, mégis azzal a kockázattal járna, hogy a brit gazdaságot a tartósan alacsony növekedéshez fűződő piaci várakozás csapdájába sodorná.

A hihetetlenül alacsony tarifák és az elégedett ügyfelek véleményei révén a DEGIRO a leggyorsabban növekvő bróker Európában. Regisztráljon, és fektessen be a DEGIRO biztonsági struktúráján keresztül.