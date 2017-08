Így spórolhatunk egy csomó pénzt egyszerűen

Nem csak a megfelelő időben történő vétel és eladás a kulcsa a jó befektetésnek. Ahhoz legalább ekkora mértékben az is kell, hogy sikerüljön alacsonyan tartani a fizetendő jutalékokat. A holland DEGIRO brókercég erre kínál megoldást.

Van egy elképesztően egyszerű módja annak, ha valaki tényleg növelni szeretné befektetései hozamát. Ez pedig nem más - a minél nagyobb nyereségek elérése mellett - mint a költségek minél alacsonyabb szinten tartása. Az egyszerű összefüggésből az következik, hogy ugyanaz a befektető sokkal nagyobb nyereségre tehet szert, ha sikerül alacsonyan tartania a brókercégnek fizetendő díjakat, s ehhez az kell, hogy jól döntsön brókercége kiválasztásakor.

A holland DEGIRO brókercég ezt az összefüggést ismerte fel, s 2013 óta rendkívül alacsony díjaival próbálja magához csábítani már a lakossági ügyfeleket is, akik az intézményi befektetők által megszokott jutalék mellett fektethetnek be a cégnél. A DEGIRO szolgáltatásai 2014 óta a magyar befektetők számára is elérhetőek, s díjaik - akárcsak a többi piacán - itt is nagyon alacsonyak az összehasonlítások alapján.

A német tőzsde Xetra rendszerén például egy részvény vásárlásakor 4 euró minimális jutalék mellett csak 0,04 százalékot számítanak fel, ezzel a DEGIRO gyűjtése szerint a magyarországi brókercégek közül rajtuk keresztül a legolcsóbb a német tőzsde elérése. Az ő számításaik szerint például 5000 eurónyi BMW részvény megvásárlásakor ügyfeleiknek csak 1800 forintnyi jutalékot kell kifizetnie, míg az általuk vizsgált hét magyar brókercégnél átlagosan 7333 forint jutalékot számolnak fel ugyanezen tranzakcióért (https://www.degiro.hu/dijak/).

Kevés emberi munka, hatékonyan

A brókercégek természetesen nem csak jószántukból terhelik az ügyfelekre a költségeket, hanem nekik is ki kell saját költségeiket termelniük. Ebben a környezetben a DEGIRO agilis megközelítésével próbál meg minél versenyképesebb díjakat kínálni úgy, hogy saját működési költségeit a lehető legalacsonyabban tartja. Minden olyan országban, ahol megjelennek először egy alap kereskedési rendszert kínálnak az ügyfeleknek, s az ügyfelek igényei alapján döntik el, hogyan tud a cég legjobban alkalmazkodni a helyi piac által elvárt igényekhez. Ezzel tudják elérni azt, hogy csak azokat a szolgáltatásokat kínálják az adott piacon, amire ott igazán szükség van, s nem pazarolnak erőforrásokat olyanokra, amikre nincs igény.

E mellett a DEGIRO a legújabb technológiákat alkalmazza, s ezekkel a lehető leghatékonyabban próbálja meg végrehajtani az ügyfelek által kívánt tranzakciókat. A holland brókercég szakértői szerint a pénzügyi szektorban komoly problémát jelent, hogy az új technológiákat az iparág szereplői jellemzően régi rendszerekre építve próbálják meg alkalmazni, ahelyett, hogy azokat kidobnák, s teljesen új rendszereket építenének fel. Ezt a jelenséget nevezi a szaknyelv "hagyaték"-nak. A "hagyaték" azt eredményezi, hogy a pénzügyi folyamatok során az iparág sokkal több emberi erőforrást használ bizonyos munkamenetek során, mint amire egy modern rendszer mellett valóban szükség volna. A brókercégek gyakorlatában ez azt jelenti, hogy a DEGIRO rendszereivel egy-egy tranzakció végrehajtásakor sokkal kevesebb emberi erőforrást használ fel.

Ezért az árért is minden elérhető

Persze nem csak az alacsony költség kell, hogy az egyedüli szempont legyen a megfelelő brókercég kiválasztásánál, az elérhető piacok és termékek választéka is nagyon fontos. A DEGIRO hozzáférést kínál a világ legnagyobb piacaihoz, rendszerén keresztül részvények, kötvények, határidős termékek, opciók, tőkeáttételes termékek, CFD-k is elérhetőek a világ szinte minden tájáról. A több elérhető piac és termék különösen fontos tud lenni az adott befektető portfóliójának diverzifikálásához.

Végül, de nem utolsósorban az ügyfelek vagyonának biztonsága szintén fontos szempont lehet a brókercég választásnál. Az ügyfélpénzek biztonságára kiemelt figyelmet fordít a cég. Az ügyfelek befektetéseit száz százalékban elkülönítve, egy tőlük független letétkezelőnél őrzik. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek vagyona teljesen függetlenítve van a DEGIRO-tól. A letétkezelő kizárólagos feladata az ügyfelek befektetéseinek adminisztrációja és azok biztos őrizete - hívja fel a figyelmet a brókercég. Tevékenységi köre a törvény által erre a két tevékenységre van korlátozva, tehát más pénzügyi tevékenységet, ami bármiféle kockázatot jelenthet a működésére vonatkozóan, nem végez.

Abban a valószínűtlen esetben, ha a DEGIRO-val valami történne, az ügyfelek értékpapírjai visszakerülnek hozzájuk, mintsem hogy a DEGIRO eszközeként lefoglalásra kerüljenek. Ugyanez vonatkozik a készpénzre, amit ugyancsak a DEGIRO-tól elkülönítve, a letétkezelő pénzügyi eszközként őriz.

Bejött a stratégia

A DEGIRO-nál úgy érzik, bejött a stratégiájuk. A cég nemrég publikált első féléves jelentése szerint árbevétele 57 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ügyfeleinek száma eközben rohamosan emelkedett, megközelítette a 200 ezret, holott egy évvel ezelőtt még 120 ezernél járt.

