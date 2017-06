Ilyen se volt még soha Budapesten

Növekvő forgalomban új történelmi csúcson zárta a hetet a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 35 411,01 ponton állt, ami 260,57 ponttal, 0,74 százalékkal haladja meg az előző hetit.

Dzindzisz Sztefan, 2017. június 11. vasárnap, 09:30

A négy napos kereskedési héten - pünkösd miatt hétfőn nem volt kereskedés a BÉT-en - a részvénypiac forgalma 33,6 milliárd forint volt az előző heti 49,5 milliárd forint után, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

A blue chipek közül a legnagyobb mértékben az OTP erősödött, 2,37 százalékkal, így 8906 forinton zárta a kereskedést pénteken, 14,36 milliárd forintos forgalomban - írja az MTI.

Ezt követte a Magyar Telekom árfolyama, ami 0,21 százalékkal, 469 forintra emelkedett, forgalma 1,35 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 70 forinttal, 0,31 százalékkal csökkent, így 22 300 forinton zárta a hetet, 7,36 milliárd forintos forgalom mellett. A Richter árfolyama 1,33 százalékkal gyengült, így 7045 forinton fejezte be a kereskedést, forgalma meghaladta a 6,95 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 2434,56 ponton zárt pénteken, 217,78 ponttal, 9,82 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

Kedden a főbb nyugat-európai indexekkel együtt egy nagyobb mínuszt hozott össze a BUX is, egyedül a Magyar Telekom emelkedett. Az OTP árfolyama nap közben 8600 forint körül is járt, végül megérkeztek a vevők, és felhúzták a bankpapír árát, de így is mínuszban zárt. A Richter árfolyama nagyjából másfél hónapon belül már harmadszor fordult le a 7140 forintos történelmi csúcsról, azonban ezen alkalmakkor egyre kisebb mértékben esett vissza.

Szerdán kivárás jellemezte a kereskedést, a magyar részvények vegyesen zártak, egyedül az OTP tudott érdemi elmozdulást felmutatni, 1 százalékos pluszban fejezve be a napot.

Csütörtökön a BUX-index újabb történelmi csúcson 35 270,95 ponton zárt. A BÉT-en alacsony forgalom mellett zajlott a kereskedés, összhangban a nemzetközi piacokkal, a nap nyertese az OTP volt.

Pénteken ismét történelmi csúcson, 35 411,01 ponton zárta a kereskedést a BUX. Jó hangulat jellemezte az európai kereskedést, a BUX enyhén emelkedett.