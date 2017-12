Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a jóslat: vörösbe borul Európa

Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai tőzsdék pénteken, a befektetők kockázatvállalási kedvét rontották az amerikai adórendszer átalakításával kapcsolatos aggodalmak - írja az MTI.

A CNBC által megkérdezett elemzők szerint a londoni FTSE-100 index 22 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 37 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 18 ponttal eshet a nyitásban.

New York nyomdokain haladva nyomás alá kerültek és túlnyomórészt veszteségbe fordultak át az indexek Ázsia és a csendes-óceáni térség vezető tőzsdéin pénteken. Gyengült az amerikai dollár is, miután felerősödött a bizonytalanság az adóreform sorsa körül. Az adókat csökkentő törvénytervezet egyeztetett változata mögül kihátrálni látszik két szenátor is, így veszélybe került jóváhagyása.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,45 százalékkal, 553,77 pontra esett.

Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,68 százalékos, az irányadó ausztráliai index, az S&P/ASX 200 pedig 0,24 százalékos mínuszban zárt. A dél-koreai Kospi 0,40 százalékos emelkedéssel, a vezető sanghaji index viszont 0,90 százalékos, a hongkongi Hang Seng pedig 1,27 százalékos mínuszban közelített a záráshoz.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára enyhén emelkedik. A világpiaci árakat támogatja a nagy olajexportőr vállalatok kitermelésének visszafogása és a napi 450 ezer hordó kapacitású Forties északi-tengeri olajvezeték váratlan lezárása, de ennek ellenében hat az amerikai olajkitermelés növekedése. A legközelebbi, februári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,14 százalékos nyereségben, 63,40 dolláron, a januári szállítású WTI pedig 0,26 százalékos pluszban, 57,19 dolláron forgott kora reggel.

Csütörtökön veszteségben zártak a nyugat-európai tőzsdék. A londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,65 százalékkal, 7448,12 pontra, a frankfurti DAX-index 0,44 százalékkal, 13 068,08 pontra, a párizsi CAC-40 index pedig 0,78 százalékkal, 5337,14 pontra esett. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,46 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,54 százalékkal csökkent.

Fotó: Shutterstock

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!