Itt a siker titka: válaszd azt, amit mások utálnak

Magasabb hozamokat lehet elérni a részvénypiacon, ha valaki olyan részvényeket vásárol, amelyeket a többiek elkerülnek - írja egy friss tanulmány. Érdemes lehet tehát a mások által mellőzött cégek között keresgélni.

Az amerikai befektetési alapkezelők kiemelkedő hozamokat érhetnek el, ha az olyan részvényeket vásárolják, amelyeket a többiek elkerülnek - idézi a The Journal of Portfolio Management című lapban megjelent tanulmányt a Bloomberg. Az írás szerint egy olyan portfólió, amely a legkevésbé felkapott részvényekből áll és shortolja a legnépszerűbbeket, éves szinten közel 19 százalékos hozamot tudott produkálni 1981 és 2012 között. Eközben az S&P 500-as index éves átlagos hozama csak 10 százalék körüli volt - írja Ligang Zhong, a tanulmány egyik szerzője, a Windsor Egyetem munkatársa.

A részvények népszerűségének a mérésére a tanulmány szerzője egy egyedi mérőszámot dolgozott ki. Ez az összes részvény esetében az aktív alapkezelők tulajdoni részesedését hasonlította össze a részvény forgalmával. Ebből a szempontból egy nagy alapkezelői részesedéssel rendelkező, alacsony forgalmú részvény népszerűnek volt tekinthető.

Átlagnál jobb hozamok

A tanulmány szerint az átlagostól eltérő, magasabb hozamok jellemzően olyan részvényekkel voltak elérhetők, amelyek ez alapján népszerűtlennek bizonyultak az alapkezelők körében. A mérőszám alapján egyébként az adódott, hogy a legnépszerűbb részvények jellemzően kisebb kapitalizációjú, növekedésorientált társaságok papírjai voltak, amelyeket sok aktív alapkezelő vásárolt, míg a legkevésbé népszerűek azok a nagy kapitalizációjú papírok, amelyekben kevesebb volt az aktív alapkezelői részesedés. Ez utóbbiakat ugyanakkor a tanulmány szerint jellemzően kevesebb elemző követte, kevesebb alapkezelő vásárolta, a forgalmuk viszont valamivel magasabb volt az átlagosnál.

Ez a kutatók szerint arra utal, hogy ezekről a részvényekről általában kevesebb információ áll a befektetők rendelkezésére és az alapkezelők nem részesítik őket kiemelt figyelemben.

Nemrég egyébként hasonló következtetésre jutottak a Bank of America Merril Lynch elemzői is, azonban a passzívan kezelt portfóliókkal kapcsolatban. Ők úgy találták, hogy akkor is kiemelkedő hozamokat lehet elérni, ha valaki olyan részvényekre koncentrál, amelyeket a passzívan kezelt alapok kevésbé vásárolnak.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!