Itt vannak, akik már biztosan jól jártak Trumppal

Az amerikai vállalatvezetők többségében nagyon optimistán várják az új elnök regnálását. A gyorsjelentések többségében szó esik az új elnök és az új kormánnyal kapcsolatos lehetőségekről - írja összefoglaló elemzésében a Reuters. A legjobban azonban a brókerek járnak a gyakran Twitterező és üzenetivel heves mozgásokat okozó elnök stílusával.

Akármennyire friss is a nemrég beiktatott Trump adminisztráció, az S&P 500-as indexben szereplő cégek vezetőinek máris egész sora adott hangot optimizmusának a várható adócsökkentésekkel, a fiskális élénkítéssel és a várható deregulációval kapcsolatban. Úgy vélik, ezek a lépések komoly lökést adhatnak a vállalati profitoknak - írja összefoglalójában a Reuters.

A múlt pénteki beiktatást megelőzően már a Morgan Stanley, a Delta Air Lines és más amerikai nagyvállalatok vezetői is úgy nyilatkoztak, Trump máris komoly kedvező hatást gyakorolt az üzletre.

Ha forex, akkor AlfaTrader. Magyar ügyfélszolgálat, angol befektetési számla biztonsága.

Ügyfeleknek VIP TraderSzoba tagság.



A cikk a CEMP cégcsoport szolgáltatását is népszerűsíti.

Biztosan több okunk van optimistának lenni a 2017-es év kezdetén, mint volt 2016 elején - mondta James Gorman, a Morgan Stanley vezérigazgatója múlt kedden, a cég negyedik negyedéves gyorsjelentését követő tájékoztatóján. A nagybank a negyedik negyedévben duplázta profitját 2016 utolsó negyedévéhez képest. Kiemelte a fogyasztói bizalom emelkedését és az alacsonyabb adókulcsra tett ígéretek jótékony hatását, mint olyan tényezőket, amelyek kedvezően befolyásolták az üzleti környezet alakulását a november 8. óta eltelt időszakban.

Mindenki csak Trumpról beszél

Bár még javában tart az amerikai gyorsjelentési szezon, azonban az eredménye kapcsán megszólaló vállalatvezetők jól jelzik, hogy az üzleti szféra mire számít Trump elnöksége alatt. A várakozások meglehetősen pozitívak - írja az összefoglaló. Több mint egy tucat vállalatvezető nyilatkozott optimistán a várható adócsökkentésekkel, infrastrukturális beruházásokkal és a csökkenő adminisztrációs terhekkel kapcsolatban. Amint arra a Zerohedge.com rámutatott, a FactSet elemzői össze is számolták az ilyen cégeket, a 42 eddig jelentő S&P 500 indextag vállalatnál 27 cégnél lehetett felfedezni Trumpra, vagy az új adminisztrációra vonatkozó pozitív várakozásokat.

A jelentési szezont egyébként is kedvező hangulatban várja a piac. A tavalyi erős dollár-gyenge olaj kombináció okozta profitrecesszió után 6,3 százalékos eredménynövekedést várnak az elemzők a tavalyi utolsó negyedévre az S&P 500-as index cégeitől átlagosan, az első negyedévre még nagyobbat, 13,6 százalékot a Thomson Reuters adatai szerint.

A választás napja óta a vezető amerikai részvényindex 6 százalékkal, rekordmagasságba emelkedett, részben a Trump által beígért gazdaságélénkítő lépésekkel kapcsolatos várakozásoknak köszönhetően - emlékeztet az összefoglaló. A bankszektor vezette a rallyt, a befektetők abban bíznak ugyanis, hogy Trumpék sokban enyhítik majd a pénzügyi szektorra vonatkozó szabályozást, amelyet az Obama kormányzat alatt szigorítottak válaszul a 2008-as pénzügyi válságra.

De nem csak a pénzügyi szektorban tapasztalható az optimizmus. A United Continental Holdings légitársaság elnöke, Scott Kirby például a cég várttól elmaradó negyedik negyedéves eredményeinek közzétételét követően elemzőknek elmondta, úgy érzi, jó úton járnak, szerinte komolyan érezhető volt az üzleti környezetben egy fordulat a választást követően. A Delta Air Lines vezérigazgatója nemrég azt emelte ki, nagyon optimista az infrastrukturális beruházásokban rejlő potenciál miatt. Hozzátette, szerinte komoly az esélye, hogy fel lehet lépni a komoly állami támogatással működő közel-keleti légitársaságok által támasztott tisztességtelen versenynek szemben.

Vince Delie, a First National Bankot tulajdonló F.N.B vezérigazgatója a negyedéves eredményekkel kapcsolatos tájékoztatóján elmondta, a vállalati ügyfelek körében komoly optimizmust tapasztalt. Szerinte mostanában olyan komoly projektekről kezdtek el tárgyalni az ügyfelekkel, amire korábban nem volt példa.

Vannak azért pesszimisták is

Persze nem mindenki ennyire derűlátó, a Kansas City Southern vasúttársaság vezetői például a bizonytalan üzleti környezetre panaszkodtak gyorsjelentésükben. A határokon átnyúló vasútvonalakat üzemeltető céget Trump megválasztása óta eső mexikói pezó viselte meg.

Az összefoglaló szerint egyébként van számos olyan lobbista és üzleti vezető is, aki korábban Trumpot támogatta, de most kezd elbizonytalanodni programjával kapcsolatban, különösen annak fényében, hogy meglehetősen ellentmondó üzeneteket fogalmaz meg az egészségüggyel, az alacsonyabb adókkal és a kereskedelemmel kapcsolatban

Mindenesetre a kisebb vállalatok üzleti bizalmát mérő egyik index decemberben 12 éves csúcsra ugrott, s az amerikai fogyasztói bizalmat mérő index is 2001 augusztusa óta nem látott magasságba emelkedett.

A befektetők részéről most a legnagyobb félelem az, hogy túlságosan is felfokozottak a várakozások az új kormányzattal kapcsolatban, s ezeknek az már nem lesz képes megfelelni. Hiába republikánus többségű ugyanis a Kongresszus, az még így is keresztbe tehet a költségvetés hiányát jelentősen emelő kiadásnövelésnek és adócsökkentésnek.

Az emberek hajlamosak alábecsülni, Trump mennyire komolyan is gondolja a kereskedelempolitika és a bevándorlás területén ígért változtatásokat. A befektetők azt szeretnék gondolni, hogy a valóságban az új elnök sokkal pragmatikusabb lesz - figyelmeztet Jon Adams, a BMO Asset Management stratégája.

A brókerek jól járnak



Az elmúlt két hónapban Trump már nekiment egy csomó nagy, multinacionális vállalatnak, a Fordnak, a General Motorsnak, a Boeingnek és a Lockheed Martinnak is. Ezek után érthető, hogy a vállalatvezetők sokkal óvatosabbak amikor kritikát kell megfogalmazniuk.

Senki sem akar aknára lépni. Ezért a legjobb kommunikációs stratégia, ha az adott cégvezető optimistának mutatkozik, pozitívnak, de nem elkötelezettnek. Így nem lehet csapdába esni - mondta a Reutersnek Robert Pavik, a Boston Private Wealth vezető piaci stratégája.

Persze vannak, akik nagyon örülnek Trump stílusának, különösen annak, amikor gyakori Twitter üzeneteinek némelyikével komoly mozgásokat okoz egy-egy részvény piacán. Az online brókercégek, mint a Charles Schwab és az Ameritrade szeretik a nagy forgalmat és az árfolyammozgásokat.

Minden ilyen alkalom egy-egy piaci esemény, s lehetőséget teremt ügyfeleinknek a kereskedésre - mondta a negyedik negyedévben nyereségnövekedésről számot adó TD Ameritrade pénzügyi igazgatója, Jeff Goeser elemzőknek és befektetőknek.