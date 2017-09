Jó a hangulat a világ tőzsdéin - pluszban zárt a BÉT

A Magyar Telekom kivételével erősödtek kedden a vezető magyar részvények.

Domokos Erika, 2017. szeptember 12. kedd, 18:15

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 0,48 százalékos emelkedéssel, 38 076,88 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 6 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége erősödött az előző napi záráshoz képest - írja az MTI.

Az előző naphoz hasonlóan Európában és az Egyesült Államokban is pozitív volt a hangulat, a DAX index például 0,4 százalékkal emelkedett, és a tengerentúlon is pluszban vannak az indexek - mondta Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. üzletkötője az M1-en. A magyar index is emelkedéssel zárt, csak a Magyar Telekom veszített értékéből.

A Mol 80 forinttal, 0,34 százalékkal 23 900 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 75 forinttal, 0,73 százalékkal 10 390 forintra nőtt, forgalmuk 2,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,21 százalékkal 478 forintra csökkent, forgalma 506,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,52 százalékkal 6740 forintra emelkedett, forgalmuk 875,3 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2944,13 ponton zárt kedden, ez 16,86 pontos, 0,58 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.

Vegyesen zártak a nyugat-európai piacok

A londoni FTSE100 index 0,20 százalékos mínusszal, a frankfurti DAX-30 0,38 százalékos plusszal, a párizsi CAC-40 mutató 0,62 százalékos emelkedéssel fejezte be a napot - írja az MTI.

Az európai tőzsdezáráskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 43 cent emelkedéssel, 54,27 dolláron állt.

Ugyanekkor a New York-i tőzsdén a 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 0,33 százalék, a részvények szélesebb körét felölelő S&P500 index pedig 0,19 százalék pluszban volt, a technológiai papírok Nasdaq Composite mutatója 0,10 százalék emelkedést jelzett.

