Jó hangulat uralta a tőzsdéket

Kedden a BUX tovább emelkedett; a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Pluszban zárt a londoni és a párizsi tőzsde is.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,22 százalékos emelkedéssel, 32 169,13 ponton zárt kedden, ami történelmi csúcsnak számít. A részvénypiac forgalma 7,1 milliárd forint volt.

A BUX kedden napközben, nyitás után elérte a 32 236 pontot. Az index legutóbb hétfőn döntött történelmi csúcsot záráskor, akkor 32 099,05 pontot ért el.

Ma már nyitva van az amerikai tőzsde, jelentős emelkedésben van most is. Az európai indexek is pluszban vannak, a német DAX index a kivétel egyedül, ami 0,15 százalékos mínuszban van - mondta Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. üzletkötője az M1-en. A BUX-index is tovább emelkedett, a blue chipek közül egyedül a Richter szerepelt gyengébben.

Az olaj világpiaci ára is nőtt, mintegy 0,5 százalékkal - mondta a szakértő. A forint árfolyama az elemző szerint várhatóan gyengülni fog, most az euróval szemben 308,67 forint körül áll a magyar deviza.

A Mol 40 forinttal, 0,19 százalékkal, 20 900 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 56 forinttal, 0,67 százalékkal, 8455 forintra nőtt, forgalmuk 2,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4 forinttal, 0,80 százalékkal, 506 forintra emelkedett, forgalma 629,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 41 forinttal, 0,66 százalékkal, 6150 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 1948,40 ponton zárt kedden, ez 5,38 pontos, 0,28 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.

Vegyesen zártak az indexek Nyugat-Európában

A londoni FTSE-100 0,48 százalék, a párizsi CAC-40 pedig 0,25 százalék pluszban fejezte be a napot, ugyanakkor a frankfurti DAX-30 0,15 százalékkal gyengült.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,37 százalékkal, a legnagyobb piaci tőkeértékű európai részvények FTSEurofirst 300-as mutatója pedig 0,48 százalékkal erősödött kedden.

Az európai tőzsdezáráskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 81 cent (1,44 százalék) csökkenéssel, 56,01 dolláron állt.

Ugyanekkor New Yorkban a DJIA tőzsdemutató 0,15 százalék, a Nasdaq 0,32 százalék, az S&P mutató pedig 0,31 százalék erősödést jelzett a legutóbbi, múlt hét pénteki záróértékéhez képest.