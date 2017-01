Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jó napja Európának

Nyereségben zártak a nyugat-európai vezető indexek, a jó hangulat a tengerentúlról érkezett. A tengerentúlon az európai zárás után vegyes volt a kép.

Az FTSE-100 0,6, a DAX 0,9, a CAC-40 1,2 százalékos nyereségben zárta a pénteki napot, a Stoxx Europe 600 indexe 1 százalékkal erősödött. A periférián a milánói FTSE MIB 1,9, a madridi IBEX-35 1,1 százalékos emelkedéssel zárta a napot.

Az európai indexek erősödése elsősorban az induló amerikai gyorsjelentési szezon első, várakozáson felüli adatokat felvonultató közzétételeinek volt köszönhető. Az autóipari szektor is jól teljesített annak ellenére, hogy a Volkswagenen kívül más gyártókra is kezd rávetülni az emissziós értékek manipulálásának gyanúja. Csütörtökön a Fiat Chrysler, Pénteken a Renault keveredett gyanúba. A Fiat Chrysler részvénye pénteken az előző napi esés után már közel négy százalékkal erősödött, a Renault részvénye pedig pénteken négy százalékkal esett, ami később két százalékra mérséklődött.

A gyógyszeripari cégek körében is megindult az árfolyamok emelkedése, miután kiheverték Donald Trump megválasztott amerikai elnöknek az árképzési gyakorlatukra a héten korábban tett bírálatát.

A banki részvények is erősödtek pénteken Európában. Az Egyesült Államokban a JPMorgan Chase, a Bank of America és a PNC Financial mind várakozáson felüli eredményt tett közzé.

Az olaj ára csökkent pénteken, a Brent 1,00 százalékkal, hordónként 55,45 dollárra, a WTI 1,25 százalékkal 52,35 dollárra.

Az európai tőzsdezárást követően - közép-európai idő szerint este fél kilenc körül - a tengerentúli indexek vegyesen teljesítettek, a Dow 0,1 százalékos esésben, míg az S&P-500 0,1, a Nasdaq 0,5 százalékos nyereségben járt. A WTI ára 1,2 százalékkal esett.

